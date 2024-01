Koniec eldorado dla programistów. Teraz ci specjaliści są najczęściej poszukiwani

W ofertach pracy będą mogli w tym roku przebierać doświadczeni specjaliści od sprzedaży, księgowości, OZE i zrównoważonego rozwoju, a także eksperci IT, chociaż nie wszystkie specjalizacje będą się tu cieszyć rynkiem pracownika - informuje poniedziałkowa "Rzeczpospolita".

fot. Gorodenkoff / / Shutterstock

"O ile w poprzednich latach na pytanie o specjalizacje, w których będzie rządził +rynek pracownika+, łowcy głów zgodnie wskazywali programistów, o tyle prognozy na 2024 r. są bardziej zróżnicowane. Nadal jednak specjaliści IT zajmują miejsce w czołówce poszukiwanych kandydatów" – wynika z sondażu „Rzeczpospolitej”, w którym co roku gazeta prosi przedstawicieli dużych agencji zatrudnienia i firm rekrutacyjnych o wskazanie specjalizacji, które w nowym roku będą się cieszyć „rynkiem pracownika”, i tych, w których będzie konkurować o oferty pracy.

Chociaż dla rynku IT 2023 rok był niewątpliwie mniej łaskawy niż poprzedni, nie zmienia to faktu, że sektor tech (ICT) nadal jest jedną z najlepiej rozwijających się i atrakcyjnych branż – zaznaczyła Elwira Marczak, menedżerka odpowiedzialna za obszar technologii w Randstad. "Nie tylko ona na liście najbardziej atrakcyjnych w tym roku kandydatów w IT nie wymienia programistów" - zwróciła uwagę "Rz".

Dodała, że co prawda doświadczeni deweloperzy Java czy Python nadal będą poszukiwani, lecz wśród najbardziej pożądanych kandydatów łowcy głów zgodnie wymieniają ekspertów od cyberbezpieczeństwa. "Popyt na nich stale rośnie, zdecydowanie przewyższając podaż" – podkreśliła Agnieszka Kolenda, dyrektor wykonawcza w Hays Poland.

Jak wskazano, firmy będą też zabiegać o specjalistów od sztucznej inteligencji, automatyzacji procesów, od cloud computing, czyli chmury, a wśród najbardziej pożądanych kandydatów mają być też inżynierowie devops (łączący umiejętności rozwoju oprogramowania i utrzymania infrastruktury IT), a także specjaliści od analiz dużych zbiorów danych (inżynierowie big data i data scientist), które mają coraz większy wpływ na decyzje biznesowe firm.

Ankieta "Rzeczpospolitej" objęła dziesięć firm. (PAP)

