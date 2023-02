Koniec e-zwolnień? Przedsiębiorcy chcą zmian przepisów

Teleporada za 100 zł i zwolnienie lekarskie gotowe. Pracodawcy alarmują, że pracownicy nadużywają tego typu świadczeń. Zapowiadają walkę o zmianę przepisów.

Handel e-zwolnieniami kwitnie

O sprawie pisze wtorkowy "Dziennik Gazeta Prawna": "Zwolnienie lekarskie w internecie można bez problemu kupić za ok. 100 zł, co pokazała nasza dziennikarska prowokacja. Jako przyczynę zwolnienia wystarczy podać tę, jaką zasugeruje sama strona oferująca usługę. ZUS opisuje, że w ubiegłym roku medyk rekordzista wystawił ok. 20 tys. takich zwolnień. Pracodawcy biją na alarm, przekonując, że to oni ponoszą koszty tego procederu" - czytamy.

L4? Proszę, w kilka minut i za pieniądze Czas realizacji: 5 minut. Koszt: już od 59 zł. I jeszcze zniżka 20 proc. na następne zamówienie. Zwolnienie lekarskie można dziś załatwić przez internet kilkoma kliknięciami. ZUS potwierdza, że dochodzi do nadużyć - pisze w warszawskim wydaniu "Gazeta Wyborcza".

ZUS za nieobecność pracownika płaci dopiero powyżej 33 dni. Do tego czasu koszty ponosi pracodawca.

- Z perspektywy przedsiębiorców sytuację, w której za pieniądze w ciągu kilku minut można dostać zaświadczenie zwalniające z pracy pod byle pretekstem, należy nazwać krótko: czarnym rynkiem - mówi Katarzyna Lorenc, ekspertka BCC ds. rynku pracy. I dodaje: - Mówienie, że odpowiedzialność spoczywa na lekarzach, to tylko część prawdy. Za nimi stoi biznes, który handluje konkretnym dobrem publicznym: czasem pracy".

Mocny wzrost zwolnień na krótki okres

W 2021 r. wystawiono 21,8 mln zwolnień chorobowych. W najnowszym raporcie ZUS podał, że w 2022 roku zarejestrowano w kraju 27 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy na łączną liczbę 288,8 mln dni absencji.

W III kwartale 2022 r. dokonano 109,1 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. To więcej niż rok wcześniej, ale mniej niż np. w II kw. 2022 r. czy w III kw. 2019 r. W III kw. 2021 r. było 88,3 tys. kontroli, w II kw. 2022 r. było 109,3 tys. kontroli, zaś w III kw. 2019 r., czyli przed pandemią - 144,6 tys. kontroli. Dane mówią też, że pomimo spadku liczby kontroli (kwartał do kwartału) są one skuteczniejsze. W III kw. 2022 r. wydano więcej decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych (6 tys.) aniżeli w II kw. (5,6 tys.).

Kwestionowanie przez ZUS zwolnień lekarskich wystawionych podczas teleporad jest nie tylko niezrozumiałe, ale wręcz skandaliczne. Po pierwsze, teleporady zostały usankcjonowane prawnie, a po drugie, nie zabraniały – w sytuacjach koniecznych – kierowania pacjenta na zasiłek chorobowy – uważa prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia Bożena Janicka.