Koniec bloku dookoła domu. Słynna krakowska samowola do rozbiórki

Krakowski dom zyskał sławę, kiedy został obudowany apartamentowcem. Ten dziwny architektoniczny twór trafił do annałów patodeweloperki. Teraz niestety ów blok przestanie istnieć, bo po 11 latach dobiegła końca ścieżka odwoławcza i decyzja jest jasna.

By dotrzeć do początku tej historii, należy cofnąć się do 2012 roku, kiedy to do krakowskiego magistratu wpłynął wniosek o nietypową budowę - wokół domu jednorodzinnego i warsztatu samochodowego przy ul. Centralnej w Krakowie miał powstać blok. Jak określono w dokumentach przesłanych do urzędu, inwestor zwracał się o pozwolenie na "nadbudowę, przebudowę i rozbudowę budynku warsztatu samochodowego".

Miasto nie wydało zgody, a apartamentowiec w stanie surowym i tak się pojawił. Nad domem jednorodzinnym "wiszą" dwie kondygnacje bloku. Nakazy rozbiórki były wydawane i w 2016 roku i w 2017 jak donosi "Gazeta Krakowska".

Wówczas deweloper rozpoczął procedurę odwoławczą. Deweloper chciał skorzystać z przepisów covidowych - wyjaśnia Onet. W praktyce pozwalały one na budowę bez zezwolenia i wbrew planom zagospodarowania przestrzennego. Przed wrześniem 2020 roku (a więc do momentu, w którym one obowiązywały) inwestor złożył wniosek o dokończenie budowy, motywując to faktem, że w środku budynku miały powstać magazyny do przechowywania środków ochrony osobistej, a mieszkania miały być miejscami izolacji dla zakażonych koronawirusem. Nie czekając na zgodę, prace wykończeniowe na budowie przyspieszyły.

W sprawie musiał się wypowiedzieć Naczelny Sąd Administracyjny, który unieważnił plan miejscowy, który obowiązywał od 2013 roku. Wówczas jednak inspektorzy nadzoru budowlanego musiał całą sprawę rozpatrzyć od nowa. Suma summarum - blok musi zostać rozebrany.