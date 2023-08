Rewolucja w Polsacie. Koniec z darmowym streamingiem

/ Grupa Polsat

Platformy streamingowe przechodzą duże zmiany w ostatnich miesiącach. Z polskiego rynku zniknie darmowa platforma Polsat Go. Wiemy, co ją zastąpi, a przede wszystkim, ile będzie kosztować nowe rozwiązanie.

Polsat poinformował, że z końcem sierpnia zakończy działalność darmowa platforma streamingowa Polsat Go. Jednak w serwisie subskrypcyjnym Polsat Box Go będzie można nabyć roczny pakiet za... 30 zł (jest to jednak cena promocyjna, standardowa wyniesie 60 zł/rok). Co ciekawe, usługa ma działać w modelu subskrypcyjno-reklamowym.

"Chcemy skupić się na produkcji kontentu. Zdecydowaliśmy się wyłączyć Polsat Go, a nasze treści będą oferowane m.in. w nowym pakiecie Polsat Box Go Start w modelu subskrypcyjno-reklamowym – niska, promocyjna opłata 30 zł za cały rok i niewielka liczba reklam. Jest to zgodne z aktualnym trendem na rynku streamingu" - informuje spółka w komunikacie.

Wszyscy dotychczasowi użytkownicy Polsat Go uzyskają darmowy, 2-miesięczny dostęp do nowego pakietu Start w serwisie Polsat Box Go. Dostęp do rocznego pakietu można wykupić w dowolnej chwili, nie tracąc 2-miesięcznego darmowego dostępu.

Ważną informacją dla dotychczasowych użytkowników Polsat Go jest fakt, że ich konta nie zostaną przeniesione. Będą one działać tylko do 31 sierpnia 2023 r. Dlatego, jeśli chcemy korzystać z nowej usługi, należy założyć konto w Polsat Box Go. Instrukcja założenia konta znajduje się m.in. w mailach rozsyłanych do klientów.

Polsat Box Go jest dostępny przez stronę internetową polsatboxgo.pl lub aplikację na Android, iOS i Harmony OS, wybrane Smart TV, Android TV, Apple TV, Amazon Fire TV oraz dekodery. Serwis zapewnia funkcje Chromecast i AirPlay umożliwiające przesyłanie obrazu z telefonu lub tabletu np. na ekran TV.

JM