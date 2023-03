Koniec Pegasusa w USA. Biden zakazał rządowym agencjom używania komercyjnego oprogramowania szpiegowskiego

Prezydent Biden podpisał w poniedziałek rozporządzenie wykonawcze zakazujące instytucjom rządowym używania komercyjnego oprogramowania szpiegowskiego (spyware) takiego jak m.in. Pegasus. Według Białego Domu ewentualne używanie takich programów stanowiłoby ryzyko dla bezpieczeństwa narodowego.

fot. Pool / / Reuters / Forum

Jak powiedział podczas briefingu przedstawiającego inicjatywę wysoki rangą przedstawiciel administracji, ruch ma być "demonstracją przywództwa USA oraz zobowiązaniem do zwalczania nadużyć komercyjnych programów szpiegowskich i innych technologii inwigilacyjnych".

Decyzja miała być pokłosiem rozpoczętej jeszcze w 2021 r. analizy w Białym Domu dotyczącej niebezpieczeństw wynikających z rozprzestrzeniania się komercyjnych programów szpiegowskich, takich jak Pegasus izraelskiej firmy NSO. Za pomocą tego oprogramowania dokonano włamań do telefonów kilku amerykańskich dyplomatów. To doprowadziło do sankcji na NSO i innych producentów podobnego oprogramowania. Jednak amerykańskie prawo dotąd nie zakazywało używania tych programów przez rządowe agencje, mimo że zdaniem Białego Domu, ich użytek wiąże się z ryzykiem dla bezpieczeństwa narodowego.

Jak zeznał w ubiegłym roku w Kongresie szef FBI Christopher Wray, jego służba zakupiła licencję na Pegasusa, ale zaznaczył, że służył on celom "badawczym" i nie został użyty w śledztwach Biura. FBI posiadało też podobny program, również wyprodukowany przez NSO, o nazwie Phantom.

Jak zaznaczył Biały Dom, ogłoszenie ma związek z rozpoczynającym się we wtorek drugim Szczytem dla Demokracji organizowanym przez USA. Jak napisano w oświadczeniu, nadużywanie komercyjnych narzędzi inwigilacyjnych nie jest ograniczone do autorytarnych reżimów, a również rządy demokratyczne używały spyware do inwigilacji swoich obywateli bez odpowiedniej legalnej autoryzacji, zabezpieczeń i nadzoru". Używanie Pegasusa zarzucano między innymi Węgrom, Hiszpanii, Grecji i Polsce.

Podatkowy rozkład jazdy i wskaźniki kadrowo-płacowe na 2023. Ściąga dla przedsiębiorcy Od stycznia 2023 r. zmieniły się wskaźniki kadrowo-płacowe. Prezentujemy najważniejsze zmiany. I zachęcamy do pobrania pliku pdf. Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 20 zł.

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński