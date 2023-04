Koniec 11-letniego procesu ws. Chomikuj.pl. Wyrok jest zaskakujący

Po 11 latach zapadł w końcu wyrok dotyczący znanego serwisu do wymiany plików Chomikuj.pl. Twórcy byli oskarżeni o masowe łamanie praw autorskich. I, jak się okazuje, unikną kary.

/ chomikuj.pl

Popularny serwis wymiany plików Chomikuj.pl czerpał korzyści z masowego naruszania praw autorskich – uznał we wtorek sąd, ale oddalił pozew zbiorowy wydawców książek. Z jakiego powodu? O sprawie pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

"Po 11 latach procesu Sąd Okręgowy w Warszawie uznał za udowodnione, że w serwisie Chomikuj.pl dochodziło do wielokrotnych naruszeń praw autorskich poprzez udostępnienie pirackich plików z książkami. Co więcej, nie miał też wątpliwości, że serwis ponosi za to odpowiedzialność, gdyż nie wprowadził skutecznego systemu zabezpieczeń. Mimo tego, nie uwzględnił powództwa. Uznał bowiem, że pozwana cypryjska spółka nie jest już usługodawcą, a więc nie można nakazać jej filtrowania plików. Z kolei roszczenie dotyczące opublikowania przeprosin zdążyło się przedawnić" - pisze DGP.

W pewnym momencie Chomikuj.pl stało się synonimem kradzieży treści w internecie. W serwisie można było zdobyć pliki z muzyką, książkami, filmami, które były chronione prawem autorskim. Serwis pozwalał wymienić się tymi plikami za darmo, wbrew prawu. Twórcy dzieł nie otrzymywali żadnych tantiem.

Chomikuj.pl uniknie kary

Proces rozpoczął się w 2012 r., kiedy to 15 wydawnictw reprezentowanych przez Wolters Kluwer złożyło pozew zbiorowy przeciwko Chomikuj.pl. Wtedy jeszcze administratorem była cypryjska spółka. W 2016 roku się to zmieniło, administratorem została spółka z Belize. I tu jest pies pogrzebany. Pierwotne żądania mówiły o konieczności zakazania serwisowi działalności polegającej na umożliwianiu wymiany plików. W 2016 roku żądania jednak zmieniono - wydawcy domagali się przeprosin oraz wprowadzenia obowiązku filtrowania plików zamieszczanych w serwisie m.in. pod kątem tytułów liczącego ok. 1,5 tys. pozycji katalogu książek, który stanowił załącznik do pozwu - zaznacza DGP. Sąd jednak uznał, że pozwana cypryjska spółka nie jest już usługodawcą, a więc nie można jej nakazać filtrowania plików.

Podatkowy rozkład jazdy i wskaźniki kadrowo-płacowe na 2023. Ściąga dla przedsiębiorcy Od stycznia 2023 r. zmieniły się wskaźniki kadrowo-płacowe. Prezentujemy najważniejsze zmiany. I zachęcamy do pobrania pliku pdf. Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 20 zł.

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Wyrok nie jest prawomocny.

KaWa