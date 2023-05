Konflikt w Sudanie. ONZ apeluje o ponad 2,5 miliarda dolarów

Potrzeba 2,56 miliarda dolarów, aby pomóc osobom, które cierpią w wyniku walk zbrojnych w Sudanie; to 25 milionów ludzi, ponad połowa populacji kraju - ogłosiła w środę ONZ.

fot. MOHAMED NURELDIN ABDALLAH / / Reuters

"Dziś 25 milionów osób, ponad połowa populacji Sudanu, potrzebuje pomocy humanitarnej i ochrony. To najwyższa liczba, jaką kiedykolwiek widzieliśmy w tym kraju" - powiedział w Genewie Ramesh Rajasingham, szef biura ONZ ds. koordynacji pomocy humanitarnej OCHA.

"Potrzebne dofinansowanie - w kwocie 2,6 mld - jest także najwyższe w historii apeli humanitarnych dla Sudanu" - dodał Rajasingham.

"Niestety, musimy po raz kolejny wezwać kraje i osoby prywatne posiadające niezbędne środki, aby stanęły w obronie niewinnych ludzi, którzy stracili wszystko nie z własnej winy" - stwierdził Raouf Mazou z agencji ONZ odpowiadającej za ochronę uchodźców (UNHCR), który wystosował apel wraz z Rajasinghamem.

Konflikt między armią sudańską a paramilitarnymi Siłami Szybkiego Wsparcia (RSF), który wybuchł w połowie kwietnia, wywołał kryzys humanitarny grożący dalszą destabilizacją regionu. Ponad 700 tys. osób w Sudanie zostało przesiedlonych, a ok. 200 tys. zmuszone było do ucieczki do sąsiednich krajów.(PAP)

kjm/ mms/