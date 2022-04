Konflikt w PAŻP. Kolejne lotniska deklarują gotowość do obsługi dodatkowych połączeń

fot. Łukasz Dejnarowicz / / FORUM

Port Lotniczy w Lublinie deklaruje w razie potrzeby gotowość do obsługi dodatkowych połączeń – przekazał PAP jego rzecznik Piotr Jankowski, odnosząc się do ewentualnych ograniczeń w ruchu lotniczym na warszawskich lotniskach. Podobną deklarację złożyli przedstawiciele lotniska w Katowicach.

„Jesteśmy przygotowani na przyjęcie dodatkowych połączeń, ale to należy od decyzji przewoźników co zamierzają zrobić ze swoimi połączeniami. My jesteśmy przygotowani do tego infrastrukturalnie. Mamy 24-godzinną gotowość, dlatego możemy przyjąć jakąś część ruchu, jeśli byłaby taka potrzeba. Z naszej strony informujemy przewoźników o takiej możliwości” – powiedział PAP rzecznik Portu Lotniczego Lublin Piotr Jankowski.

Obecnie z lubelskiego lotniska można podróżować m.in. do Dublina, Oslo, Londynu, Eindhoven, Warszawy.

Od kilku tygodni toczą się negocjacje kierownictwa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej z przedstawicielami Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego (ZZ KRL) dotyczące m.in. bezpieczeństwa, regulaminu pracy oraz regulaminu wynagradzania.

We wtorek prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson informował, że przy braku porozumienia między kierownictwem PAŻP a kontrolerami ruchu lotniczego, nie będzie kasowania rejsów tranzytowych nad Polską, ani rejsów do portów regionalnych. Dodał, że wąskie gardło to Lotnisko Chopina i Modlin, gdzie liczba operacji będzie musiała być zmniejszona z 500 do 180. Skrócony będzie też czas pracy lotnisk.

Zgodnie z opublikowanym w poniedziałek rozporządzeniem Rady Ministrów ws. ograniczeń w ruchu lotniczym, prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) obwieścił listę tras lotniczych i przewoźników obsługiwanych po 1 maja br., gdyby nie doszło do porozumienia z przedstawicielami Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego. Na liście znalazły się 32 trasy oraz 11 przewoźników.

Zgodnie z nim PLL LOT poleci do: Londynu Heathrow, Nowego Jorku, Chicago, Brukseli, Toronto, Incheon, Rzeszowa, Tel Awiwu, Oslo, Kopenhagi, Budapesztu, Wilna, Pragi, Bukaresztu, Düsseldorfu, Barcelony, Berlina, Tbilisi, Szczecina-Goleniów. Wizz Air będzie zaś obsługiwał trasy do Londynu - Luton, Rzymu. Ryanair poleci natomiast do Londynu - Stansted, Dublina. Deutsche Lufthansa ma latać do Frankfurtu, Monachium, Air France do Paryża, Turkish Airlines natomiast do Stambułu, a KLM do Amsterdam, ponadto Emirates do Dubaj, Austrian Airlines do Wiednia, Swiss do Zurichu oraz TAP Air Portugal do Lizbony. PAŻP jest jedyną w kraju instytucją szkolącą i zatrudniającą kontrolerów ruchu lotniczego. Pełnią oni służbę przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

Lotnisko Katowice infrastrukturalnie gotowe na przyjęcie dodatkowego ruchu

Lotnisko Katowice jest infrastrukturalnie gotowe na ewentualne przyjęcie dodatkowego ruchu w razie braku możliwości wykonywania przez przewoźników części kursów z Warszawy – przekazał PAP Piotr Adamczyk z zespołu prasowego Katowice Airport.

Jak zaznaczył Piotr Adamczyk z zespołu prasowego katowickiego lotniska, na razie nie wiadomo, czy zmiana tras będzie w ogóle możliwa ze względu na konieczność uzyskania dodatkowych slotów w europejskiej przestrzeni powietrznej.

"Jesteśmy infrastrukturalnie gotowi na ewentualne przyjęcie dodatkowego ruchu. Niedawno otworzyliśmy nową płytę postojową o powierzchni 6,4 hektara z dziewięcioma stanowiskami dla najpopularniejszych na świecie samolotów średniodystansowych" – powiedział PAP Adamczyk. Łączna liczba stanowisk dla tego typu maszyn wzrosła do 46 - zaznaczył.

Adamczyk przypomniał, że dotąd po pandemii ruch lotniczy nie odbudował się do wcześniejszego poziomu. W 2019 r. z katowickiego lotniska skorzystało rekordowe dotąd 4,84 mln pasażerów, w tym ponad 2 mln w ruchu czarterowym. Prognoza na 2020 r. zakładała przewiezienie 5,5 mln podróżnych. Ze względu na pandemię było ich 1,44 mln, a w 2021 r. - 2,32 mln.

Przedstawiciel katowickiego portu zaznaczył, że spośród przewoźników lotniczych jedynie czarterowa linia Enter Air zgłosiła możliwość przebazowania z Warszawy do Katowic trzech swoich maszyn i wykonania stamtąd w maju 100 warszawskich połączeń. Enter Air na stałe bazuje w Katowicach średnio osiem-dziewięć samolotów. Inni przewoźnicy jeszcze nie zgłaszali chęci obsługi dodatkowych maszyn.

Od kilku tygodni toczą się negocjacje kierownictwa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) z przedstawicielami Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego (ZZ KRL) dotyczące m.in. bezpieczeństwa, regulaminu pracy oraz regulaminu wynagradzania.

W poniedziałek opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów ws. wprowadzenia ograniczeń w ruchu lotniczym. Przygotowano je zgodnie z procedurami, aby linie lotnicze mogły się przygotować na ewentualną sytuację, w której od 1 maja 2022 r. miało nie być wystarczającej liczby kontrolerów ruchu lotniczego PAŻP.

Według Urzędu Lotnictwa Cywilnego jeśli nie dojdzie do porozumienia z kontrolerami ruchu lotniczego, od 1 maja liczba lotów z Warszawy i Modlina może zostać zredukowana o ok. dwie trzecie - z 500 do 180. (PAP)

autorzy: Gabriela Bogaczyk, Mateusz Babak

mtb/ mk/ gab/ drag/