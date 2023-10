Konflikt na Bliskim Wschodzie. USA zaatakowały cele we wschodniej Syrii

ONZ o sytuacji w Strefie Gazy: Dochodzi do wyraźnego łamania prawa humanitarnego W Gazie dochodzi do wyraźnego łamania międzynarodowego prawa humanitarnego; w izraelskich bombardowaniach zginęło co najmniej 35 pracowników agencji ONZ UNRWA - powiedział we wtorek sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres w Radzie Bezpieczeństwa. Ponowił swój apel o zawieszenie broni.