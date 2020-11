Konferencja WallStreet 24 on-line już w tym tygodniu

Konferencja WallStreet 24 po raz pierwszy w historii odbędzie się w internecie. Zapraszamy do śledzenia relacji z najważniejszego spotkania inwestorów indywidualnych, ekspertów, przedstawicieli spółek i instytucji polskiego rynku.

Nie Wrocław, nie Warszawa, nie Karpacz czy Zakopane... W 2020 r. doroczne spotkanie polskich inwestorów indywidualnych, ekspertów, przedstawicieli spółek i instytucji rynku kapitałowego odbędzie się w internecie. Już 25 listopada rozpocznie się konferencja WallStreet 24 organizowana przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Bankier.pl jest partnerem medialnym wydarzenia.

W ramach trzydniowej konferencji odbędzie się ponad 40 wykładów, debat i spotkań ze spółkami. Dostęp do części z tych wydarzeń możliwy jest po bezpłatnej rejestracji, reszta stanowi ofertę premium. Jak deklarują organizatorzy, do tej pory chęć udziału zgłosiło ponad 3000 uczestników.

- Bez względu na okoliczności, Stowarzyszenie chce zapewnić inwestorom indywidualnym możliwość bezpośredniego kontaktu z najlepszymi analitykami giełdowymi i przedstawicielami spółek notowanych na GPW i NewConnect, podobnie jak miało to miejsce na poprzednich, stacjonarnych edycjach Konferencji. Ma to szczególne znaczenie obecnie ze względu na wciąż dużą zmienność rynku oraz niepewność co do przyszłości gospodarki i kierunku, w którym będzie podążał rynek kapitałowy w końcówce 2020 r. oraz w 2021 r. Na te i wiele innych pytań będziemy chcieli odpowiedzieć podczas Konferencji – informuje SII.

Gościem specjalnym konferencji będzie dr Alexander Elder, profesjonalny trader i nauczyciel traderów. Napisał książkę „Zawód Inwestor Giełdowy” (ang. „The New Trading for a Living”), światowy bestseller dla traderów, przetłumaczony na 16 języków. Na zakończenie WallStreet 24 dr Alexander Elder poprowadzi wykład „Psychologia, techniki i kontrola ryzyka”.

W trakcie konferencji uczestnicy będą mogli wysłuchać wystąpień i debat z udziałem takich ekspertów i praktyków rynkowych, jak m.in.: Zbigniew Jakubas, Wiesław Rozłucki, Piotr Borowski, Paweł Borys, January Ciszewski, Wojciech Białek, Jacek Welc, Grzegorz Zalewski, Maciej Trybuchowski, Grzegorz Zawada, Przemysław Gerschmann, Konrad Ryczko, Artur Wiśniewski, Emil Łobodziński, Marcin Iwuć, Trader21, Albert Rokicki, Marek Zuber, Paweł Szczepanik, Tomasz Jaroszek, Przemysław Barankiewicz, Sobiesław Kozłowski, Konrad Łapiński czy Przemysław Kwiecień.

Oprócz wykładów i debat, w planie są także wirtualne spotkania ze spółkami: KGHM, Bioceltix, PZU, Medinice, All in! Games, Tauron, Eurocash, PKN Orlen, Unimot czy iFirma.

Szczegółowy program oraz warunki uczestnictwa znajdą Państwo na stronie internetowej www.wallstreet.org.pl.

Na konferencji WallStreet24 pojawią się także przedstawiciele redakcji Bankier.pl. W czwartek 26 listopada o 11:00 Michał Żuławiński poprowadzi debatę „Inwestowanie w okresie pandemii, czyli spółki odporne na COVID z potencjałem dynamicznego rozwoju”, w której udział wezmą Wojciech Narczyński (iFirma), Piotr Tokarczuk (TIM) oraz Piotr Żygadło (All in! Games).

Z kolei w piątek 27 listopada o 17:00 rozpocznie się debata „Koniunktura giełdowa w 2021 roku w cieniu globalnej pandemii”, w której udział wezmą: Krzysztof Kolany (Bankier.pl), Sobiesław Kozłowski (Noble Securities), Konrad Łapiński (Total FIZ) oraz Przemysław Kwiecień (XTB). Dyskusję moderował będzie Michał Żuławiński (Bankier.pl). Udział w obu debatach dostępny jest za darmo, po bezpłatnej rejestracji.

MZ