Konferencja Wall Street 27. Zapowiadają się tłumy inwestorów w Karpaczu

Już po raz 27. osoby inwestujące na rynkach finansowych wezmą udział w Konferencji Wall Street. To najstarsze tego typu wydarzenie w Polsce, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. W tegorocznej edycji uczestników gościć będzie Hotel Gołębiewski w Karpaczu.

/ sii.org

Konferencja Wall Street 27 odbędzie się w dniach 26-28 maja 2023 r. Przez trzy dni inwestorzy, analitycy, przedstawiciele spółek i instytucji tworzących polski rynek kapitałowy dyskutować będą o jego aktualnej kondycji i perspektywach rozwoju. Nie zabraknie tam także redakcji Bankier.pl, a nasz główny analityk Krzysztof Kolany nominowany jest to tytułu „Herosa Rynku Kapitałowego” w kategorii dziennikarz ekonomiczny roku. Zachęcamy do oddania głosu.

Do Karpacza na Konferencję Wall Street 27 warto przyjechać z kilku powodów, nie tylko po to, by skorzystać z turystycznych i hotelowych atrakcji. To przede wszystkim solidna dawka wiedzy i udział w wydarzeniu, które zbudowało już swoją renomę.

Reklama

Zobacz także Inwestowanie na giełdzie z rachunkiem inwestycyjnym BOSSA

Konferencja Wall Street to jedna z największych i najstarsza konferencja inwestorów indywidualnych w Polsce. W bieżącym roku udział w niej ma wziąć co najmniej 1500 uczestników. Dzięki tegorocznej współpracy z Klubem Przedsiębiorczości organizatorzy spodziewają się rekordowej liczby uczestników. Już teraz sprzedano więcej biletów niż w całej poprzedniej edycji.

Tylko praktyczna wiedza, bo na Wall Street 27 odbędą się wykłady, panele dyskusyjne i debaty z ponad 100 uznanymi w kraju ekspertami, prowadzone równolegle w 4 salach konferencyjnych. Gościem specjalnym będzie Michał Szafrański, autor bloga Jak Oszczędzać Pieniądze. Poza tym spotkać będzie można m.in. Pawła Szczepanika, Bartosza Szymę, Przemysława Staniszewskiego, Tomasza Jaroszka czy Konrada Ryczkę.

To także dostęp do spółek giełdowych, firm inwestycyjnych i instytucji rynkowych. Uczestnicy w jednym miejscu będą mieli okazję osobiście poznać i porozmawiać z przedstawicielami ponad 100 czołowych polskich spółek giełdowych, biur maklerskich, TFI, firm oferujących inwestycje alternatywne czy start-upów. Co roku gośćmi specjalnymi są też najwięksi polscy przedsiębiorcy i inwestorzy figurujący na liście 100 najbogatszych Polaków.

Nieocenione mogą okazać się relacje biznesowe oraz kontakty prywatne z inwestorami i przedsiębiorcami z całej Polski. Sieć znajomości zawsze powiększa się po konferencji i przynosi inspiracje i ciekawe pomysły na drodze inwestycyjnej, a być może nowego wspólnika lub kluczowego klienta.

W tym roku nie zabraknie dodatkowych atrakcji i niespodzianek. Na wieczornej gali wręczane będą nagrody „Herosów Rynku Kapitałowego” w takich kategoriach jak analityk, bloger czy edukator giełdowy, ale także spółka dywidendowa czy spółka ESG. Odbędą się również dwa koncerty na żywo, na których wystąpią Patrycja Markowska oraz zespół AudioFeels. W kolejnym dniu na uczestników czeka impreza plenerowa i niespodzianka przygotowana przez organizatorów.

To także możliwości spotkania dziennikarzy i analityków redakcji Bankier.pl. Wśród nich będzie m.in. Krzysztof Kolany, który nominowany jest do tytułu „Herosa” w kategorii dziennikarz ekonomiczny.

Wszelkie szczegóły dotyczące wydarzenia, program, sylwetki prelegentów, oraz formularz zapisów dostępne są na stronie www.wallstreet.org.pl. Natomiast swój głos na Krzysztofa Kolanego można oddać na stronie plebiscytu.

Michał Kubicki