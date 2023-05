Dietl: Spółki, które nie chcą się komunikować z inwestorami, będą musiały pożegnać się z parkietem [RELACJA NA ŻYWO]

Dziś w Karpaczu rozpoczyna się 27. edycja jednego z najważniejszych wydarzeń dla inwestorów – konferencji WallStreet.

[10:05] Paweł Szczepanik w panelu „Czy czeka na 5 lat hossy?”

„Średni czas życia spółki na polskiej giełdzie to dwa lata. Spółki, które były liderami jednej hossy, nie łapią się już na następną. Poza tym polska giełda jest giełdą spekulacyjną, na której inwestuje się na krótki termin”.

Paweł Szczepanik w panelu „Czy czeka nas 5 lat hossy?”: Czy „gruby oszukuje „małych”? Nie, „gruby” nie skupia się na małych, „gruby” oszukuje „grubych”. — MichałKubicki (@michal30279280) May 26, 2023

Trend ogólnoświatowy jest taki, żeby nie zakochiwać się w pozycji. Najważniejsza jest selekcja spółek.

Jeśli kurs obserwowanej spółki, nie reaguje na złe informacje, otoczenie etc., to już jest jakiś znak, żeby przenieść ją do węższego katalogu zainteresowania.

[10:00] Trwa spotkanie z zarządem GPW



Spada liczba notowanych spółek, ale rośnie ich wartość - mówi prezes Dietl. Musimy dbać o tych emitentów, którzy już są - dodaje. Takich dużych spółek w regionie po prostu jest relatywnie niewiele - odpowiada prezes GPW na pytanie o mały udział tematu pozyskiwania nowych emitentów w nowej strategii Giełdy.

Jak przyciągać nowych inwestorów na GPW? Prezes odpowiada: Potrzebne są nowe produkty i dane. Jesteśmy ograniczeni systemem UTP. Nie jest on już wspierany przez twórców i jest utrzymywany praktycznie dla nas. Rewolucją będzie nowy system WATS.

Izabela Olszewska o przyciąganiu emitentów: Udało się maksymalnie skrócić czas dopuszczenia nowego emitenta do obrotu. Promujemy naszych i przyszłych emitentów. Organizujemy wiele aktywności, aby prezentować tych emitentów.

Mamy nadzieję, że to okno IPO pojawi się wkrótce. I to nie jest przypadek Polski, ale całej Europy - Olszewska o stanie rynku pierwotnego.

Olszewska: Rynek IPO się wyciszył, ale ubiegły roku był dobrym rokiem pod względem kolejnych emisji akcji przeprowadzanych przez spółki już notowane. Dużo się dzieje także na NewConnect, tu nowe spółki się pojawiają.

Olszewska: To na co nie mamy wpływu to kwestia wycen, jesteśmy częścią systemu naczyń połączonych na światowym rynku, ale też wybuch wojny w Ukrainie i to że jesteśmy krajem przyfrontowym sprawił, że te wyceny się obniżyły. Rynek IPO wyciszył się. Oczywiscie musze powiedzieć, że jesteśmy w kontakcie z bardzo dobrymi spółkami, które nie chcą rezygnować z debiutu, ale jeżeli miałabym do sprzedania dom, a teraz ceny są trochę niższe, to naturalną rzeczą jest poczekać. Myślę okno dla IPO otworzy się za pewien czas.

Co robić, żeby inwestorzy zostawali na rynku kapitałowym? Ciekawe, dobre spółki, to przede wszystkim, wskazuje Izabela Olszewska, członek zarządu GPW.

Jesteśmy giełdą, która w najszerszej skali oferuje takie program, porównując z innymi rynkami – Oleszwska o programie pokrycia analitycznego. Chcemy, żeby to się przełożyło na płynność.

Dietl: naturalną kanwą do rozwoju i spotkań większych grup spółek będzie nasza platforma corwdfundingowa, na której inwestorzy będą mieć dostęp do innego rodzaju podmiotów.

Prezes GPW wspomniał także o pomysłach rozszerzenia oferty na aktywa pozafinansowe, takie jak dzieła sztuki, które będą tokenizowane.

Olszewska o komunikacji spółek z inwestorami: Mamy faktycznie spółki, które nie do końca sobie uświadomiły wagę tego nowego rozdziału w historii spółki. Że giełda nie tylko jest miejscem pozyskiwania kapitału, ale także odpowiedniej komunikacji z inwestorami. Chcemy pokazać spółkom, jakie informacje są potrzebne, żeby ja odpowiednio pokazać inwestorowi.

Chcemy, żeby spółki zdawały sobie sprawę, że inwestor indywidualny jest równie ważnym klientem jak duży inwestor. W ofercie giełdy znajdzie się cały pakiet usług, które będą wspierać komunikację spółek.

Dietl o komunikacji spółek z inwestorami: Niektóre spółki kiepsko się komunikują, bo nie chcą, ale wiele spółek nie umie się komunikować. Chcemy takie spółki tego nauczyć. Sztuczna inteligencja do generowania odpowiedzi, technologia i know how mogą pomóc spółkom w skutecznej komunikacji.

Olszewska: Dobre przedstawienie tzw. equity story nie jest takie proste. To nie jest naturalna umiejętność spółki.

Dietl: Spółki, które nie chcą się komunikować z inwestorami, będą musiały pożegnać się z parkietem. Część spółek, które na fali entuzjazmu wkroczyły na rynek, nie mając w dna komunikacji z inwestorami, zejdzie z parkietu.

[09:55] Za sekundę rusza spotkanie z zarządem GPW

[09:45] Tak wygląda strefa wystawiennicza na WallStreet

[09:25] 4 kroki dywidendowego inwestora wg otwierającego WallStreet Tomasza Jaroszka:

1. Żyj poniżej możliwości, oszczędzaj.

2. Inwestuj regularnie, uśredniaj, optymalizuj.

3. Kupuj solidne spółki dywidendowe.

4. Reinwestuj dywidendy.

4 kroki inwestowania dywidendowego. Arystokraci , cashflow i.... IKZE pic.twitter.com/HzJw3O3mO6 — Krzysztof Kolany (@kkolany) May 26, 2023

[09:00] Jesteśmy już na miejscu!



***

Bankier.pl jest głównym partnerem medialnym konferencji WallStreet. Przedstawicieli naszej redakcji będzie można zobaczyć w dwóch panelach w czasie konferencji:

W piątek o godz. 17.30 (sala C) panel dyskusyjny na temat: „Czy Polska ma szansę zostać europejską krzemową doliną, czyli o roli kapitału publicznego dla nowoczesnej gospodarki” poprowadzi Michał Kubicki.

W panelu udział wezmą Mateusz Paw, prezes zarządu ROI Robotics Group S.A., Janusz Oksiejczuk reprezentujący Polski Fundusz Rozwoju S.A. oraz dr inż. Paweł Wielgus z Bioceltix S.A.

W sobotę o godz. 13:30 (sala C) w panelu dyskusyjnym pt. „Inwestycje mniej lub bardziej alternatywne. Jak nie stracić głowy w pogoni za stopą zwrotu” wystąpi Krzysztof Kolany, główny analityk Bankier.pl. W panelu udział wezmą także Damian Chojecki z Safe Server Solutions, Krzysztof Jabłonowski z Monte Carlo Diam BV oraz Paweł Mazurek, członek zarządu Mennica Mazovia. Dyskusję poprowadzi Michał Żuławiński ze Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

W piątek oraz w sobotę będziemy prowadzili relację na żywo z najważniejszych wykładów i paneli, jakie będą się odbywały w trakcie konferencji. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji, szczególnie tych, którzy nie będą mogli być osobiście.

