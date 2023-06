Konfederacja postrzegana przez Polaków jako trzecia siła polityczna

Posłanki Lewicy: "Bezpieczna Pol(s)ka". Chcemy Polski wolnej od lęku dla Polek Edukacja seksualna, bezpłatna antykoncepcja, likwidacja klauzuli sumienia, legalna aborcja czy refundacja in vitro - to propozycje Lewicy ogłoszone w sobotę podczas konwencji "Bezpieczna Pol(s)ka". Chcemy Polski wolnej od lęku dla Polek - mówiły posłanki Lewicy. Zaapelowały też do kobiet o udział w wyborach.