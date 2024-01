Konfederacja interweniuje w ZUS ws. ulgi dla przedsiębiorców

"Mały ZUS Plus". ZUS przypomina o ważnym terminie dla przedsiębiorców Przedsiębiorcy, którzy chcą zacząć korzystać z "Małego ZUS plus" i płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne, powinni zgłosić się do ulgi najpóźniej do 31 stycznia - przypomina ZUS. Te osoby, które korzystały z tej ulgi w 2023 r. i nadal spełniają warunki, nie muszą zgłaszać się ponownie.