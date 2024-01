Konfederacja chce zmian dla przedsiębiorców. Dobrowolny ZUS to tylko początek

Powrót do ryczałtowej składki zdrowotnej, która jest odliczana od podatku dochodowego, projekt kasowego PIT-u, dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców i koniec blokowania kont przez Urzędy Skarbowe i ZUS - to propozycje Konfederacji dla przedsiębiorców przedstawione we wtorek w Sejmie.

fot. Tomasz Jedrzejowski / / Gazeta Polska / Forum

"Rok 2023 był rokiem wielu niechlubnych rekordów. Jesteśmy tu dzisiaj, żeby porozmawiać o kolejnym z nich, tym niechlubnym rekordem był rekord upadłości polskich firm. Z rynku zniknęło 220 tys. firm, w większości jednoosobowych działalności gospodarczych. Kolejne 372 tys. działalności zawiesiło swoją działalność. To oznacza, że w ubiegłym roku zlikwidowano o 10 tys. więcej firm, niż w roku poprzednim" - podał na konferencji prasowej w Sejmie poseł Konfederacji Michał Wawer.

Dodał, że "do tego dochodzi problem zatorów płatniczych, które przekroczyły już 9 mld zł w polskich przedsiębiorstwach". "A zaległości w płatnościach w zeszłym roku dotyczyły aż 264 tys. firm, czyli na dodatek do kilkuset tysięcy firm zamkniętych i zawieszonych mamy kolejne 260 tys. firm, które nie mają płynności, które mają zatory płatnicze" - przekazał polityk.

Ocenił, że "w Polsce mamy dziesiątki różnych barier dla rozwoju przedsiębiorczości, dla funkcjonowania normalnych firm". "Te bariery niestety są mnożone przez każdy kolejny rząd, niezależnie od tego, czy jest to pod barwami SLD, pod barwami PiS-u czy pod barwami Platformy Obywatelskiej, kolejne bariery dla polskiej przedsiębiorczości rosną" - podkreślił Wawer.

"Nie pozwólmy na to, żeby Polska stała się krajem zdominowanym wyłącznie przez wielkie korporacje, pracujące w oparciu o tanią siłę roboczą. (...) Walczmy o to, żeby polscy przedsiębiorcy mieli swoje prawa, mieli swoje możliwości, mieli możliwość tego, żeby zakładać firmy, rozwijać je, żeby z małych firm rosły średnie, a ze średnich rosły duże firmy i wyrastały globalne polskie marki, żebyśmy nie byli tylko podwykonawcą dla globalnej gospodarki" - zaapelował Wawer.

Oto propozycje

Lider Konfederacji w woj. kujawsko-pomorskim Marcin Sypniewski przedstawił propozycje Konfederacji w tym zakresie.

"Mamy kilka dobrych propozycji dla przedsiębiorców. Jest to przede wszystkim powrót do ryczałtowej składki zdrowotnej, która jest odliczana od podatku dochodowego, to jest projekt kasowego PIT-u, czyli płatność podatku dopiero po otrzymaniu zapłaty, dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców i koniec bezprawnego blokowania kont przez Urzędy Skarbowe i ZUS" - powiedział Sypniewski.

Zaznaczył, że Konfederacja "stoi zawsze po stronie ciężko i uczciwie pracujących Polaków". "Uważamy, że zasługują na dobre warunki prowadzenia działalności, bo tylko w ten sposób zbudujemy bogactwo Polski" - podkreślił. (PAP)

autor: Katarzyna Krzykowska

ksi/ par/