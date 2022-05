Konfederacja Lewiatan: wakacje kredytowe nie mogą osłabić walki z inflacją

fot. rsooll / / Shutterstock

Wakacje kredytowe nie mogą osłabić walki z inflacją - wskazał we wtorkowym komentarzu Adrian Zwoliński z Konfederacji Lewiatan. Według niego muszą one być skierowane do najbardziej potrzebujących, a nie do wszystkich kredytobiorców.

We wtorek premier Mateusz Morawiecki zapowiedział rozszerzenie tarczy antyputinowskiej o pakiet wsparcia dla kredytobiorców. Zapewnił, że pomoc dla kredytobiorców nie będzie impulsem inflacyjnym.

W ocenie Konfederacji Lewiatan, jeśli wakacje kredytowe w ogóle mają być wprowadzone, muszą być skierowane do najbardziej potrzebujących, jako rodzaj koła ratunkowego, a nie do wszystkich kredytobiorców - "inaczej podkopią walkę z inflacją".

"Jako wyjściowy punkt dyskusji można wskazać, chociażby wymóg, aby kredytobiorca ponosił miesięczne koszty obsługi kredytu w wysokości przekraczającej 65% dochodów osiąganych miesięcznie przez jego gospodarstwo domowe oraz posiadał mieszkanie wyłącznie na własne potrzeby" - ocenił Adrian Zwoliński z Konfederacji Lewiatan.

Dodał, że celem powinno być udzielenie wsparcia "konsumentowi w wyjątkowo trudnej sytuacji, a nie inwestorowi".

Poradnik 10 sprawdzonych sposobów, jak polepszyć zdolność kredytową Pobierz poradnik bezpłatnie lub kup za 10 zł.

Masz pytanie? Napisz na [email protected] Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Według Konfederacji Lewiatan w warunkach wysokiej inflacji 12,3 proc. (za kwiecień rdr), dużej nieprzewidywalności i wielu czynników proinflacyjnych, zarówno zewnętrznych, jak i krajowych, projektując takie programy "nie można opierać się wyłącznie o hasła sprawiedliwości społecznej, ale trzeba mieć na uwadze negatywne konsekwencje, które mogą stworzyć".

"Takiej analizy nie przedstawiono" - zaznaczył. Zwrócił uwagę, że możliwy wpływ całego pakietu wsparcia nie ogranicza się do samej inflacji, ale obejmuje też np.: akcjonariuszy, czy warunki dla przyszłych odbiorców usług finansowych.

"Wakacje kredytowe to jest proinflacyjne działanie, stąd właśnie konieczność jego precyzyjnego dopasowania do ludzi w wyjątkowo trudnej sytuacji, jeśli w ogóle zakłada się ich wprowadzenie" - stwierdził. W przeciwnym wypadku, jak ocenił, wakacje kredytowe staną się w większym stopniu instrumentem podkopującym walkę z inflacją prowadzoną poprzez Radę Polityki Pieniężnej.

Zdaniem eksperta trudno byłoby dostrzec ekonomiczny sens rozwiązania, w którym "bank centralny stara się ugasić ogień inflacji, a rząd dolewa do niego oliwy". "Nie można zapominać, że walka z inflacją stanowi właśnie wsparcie najuboższych - to ich w największym stopniu dotyka ogólny wzrost cen" – podsumował.

Jak przekazała we wtorek minister finansów Magdalena Rzeczkowska, wsparcie dla kredytobiorców ma dotyczyć przede wszystkim osób, które zaciągnęły kredyty złotowe i będzie opierało się na trzech głównych filarach: wakacjach kredytowych (nie trzeba będzie spłacać kapitału i odsetek), funduszu wsparcia kredytowego i wprowadzeniu zamiennika wskaźnika WIBOR. Projekt rozwiązań w tej sprawie trafił do konsultacji. (PAP)

autorka: Magdalena Jarco

maja/ drag/