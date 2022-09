Konfederacja Lewiatan: początek procesu wstrzymywania zatrudnienia

Nowy rok szkolny w cieniu sporu nauczycieli z rządem. Czy będzie strajk?

Wraz z nowym rokiem szkolnym, w polskich szkołach rozpoczną się akcje protestacyjne. Przedstawiciele nauczycieli stawiają sprawę jasno – walczą o 20 proc. podwyżek dla wszystkich pedagogów od września br. W ministerstwie uważa się, że dotychczasowe zmiany – 20 proc. dla nauczycieli dopiero wchodzących do zawodu – oraz proponowane podwyżki – 9 proc. dla wszystkich od stycznia 2023 r. – to sprawiedliwe rozwiązania i nie widzą powodów do protestów.