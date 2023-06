Koncerty Beyoncé w Warszawie. Ekspert twierdzi, że jej występy podbijają inflację

Ryanair wymienia samoloty na nowe, przez co bilety lotnicze miały być tańsze. To jednak może być problem Zakup nowych samolotów dla Ryanaira to nie tylko ukoronowanie sukcesu, ale i problem. Jak się okazuje, wylądować, wysprzątać, wyprowadzić i wprowadzić nowych pasażerów będzie już nierealne w obowiązującym do tej pory czasie 25 minut. Ale i na to Michael O'Leary ma odpowiedź.