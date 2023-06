Koncerny zatrudnią i wyszkolą 250 tys. uchodźców w UE

Microsoft, Amazon, Adecco, Generali, Hilton, ISS, Marriott International, Starbucks i Randstad - to tylko część światowych gigantów, którzy w przeciągu trzech najbliższych lat zobowiązują się do zapewnienia miejsc pracy i szkoleń dla uchodźców znajdujących się w Europie. Do tych działań zobowiązało się 300 firm, w tym 41 międzynarodowych koncernów.

Taką deklarację złożyły firmy, które spotkały się na szczycie biznesowym w Paryżu organizowanym przez Tent Partnership for Refugees. Ma ona na celu integrację ekonomiczną dla osób, które uciekły ze swoich krajów w obawie przed wojną i prześladowaniami politycznymi.

- Pieniądze i praca mogą pomóc uchodźcom odzyskać poczucie godności i zapełnić czas, co może być oczyszczające - powiedziała Margot Slattery, szefowa ds. różnorodności i integracji w firmie ISS zarządzającej obiektami w CNN. - To daje im coś ro zrobienia rano i pomaga zintegrować się z nową społecznością. To pozwala im także nie polegać wyłącznie na świadczeniach socjalnych. I co ważne pozwala płacić za telefon i internet, dzięki którym pozostają w kontakcie z rodzinami - dodaje.

Choć podczas szczytu mowa była o uchodźcach, to szczególną uwagę zwracano na osoby przyjeżdżające z Ukrainy, których liczba w UE sięgnęła 5 mln. - Nie widać końca rosyjskiej inwazji, więc konieczne jest zaoferowanie uchodźcom długoterminowej integracji i nadziei na nią m.in. poprzez pracę - powiedział Margaritis Schinas, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej.

Na przykład ISS zatrudnia już 500 uchodźców w Europie, w większości Ukrainki. W poniedziałek firma zobowiązała się do zatrudnienia kolejnych 1000. Inne firmy, które chcą dać pracę imigrantom, to:

Amazon - 5000 uchodźców

Hilton - 15000 uchodźców

Marriott - 1500 uchodźców

Teleperformance - co najmniej 500 uchodźców.

Koncerny, które nie podały twardych liczb, ale zobowiązały się do zatrudnienia imigrantów to: Adidas, Blackstone, BP, Hyatt, Ipsos, L’Oréal Group, Novartis, PepsiCo, Pfizer i The Kraft Heinz Company.

Inne chcą oferować szkolenia, które pomogą zdobyć zatrudnienie. Cisco nauczy programowania i cyberbezpieczeństwa dla 10 tys. uchodźców. Zajęcia będą prowadzone w języku ukraińskim. Następnie zostaną im zaproponowane stanowiska w Cisco Talent Bridge Matching Engine.

To największa partia zobowiązań podjętych w ramach szczytu biznesowego, ale i tak stanowią one kroplę w morzu. Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców szacuje, że na całym świecie ich liczba zbliża się do 35 mln, z czego ponad 12 mln znajduje się w Europie. Liczby nie obejmują milionów przymusowo przesiedlonych osób, którym nie przyznano statusu uchodźcy.