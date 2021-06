Koncern ZF zainwestuje w Częstochowie dalsze 230 mln zł

/ ZF

Wytwarzający komponenty dla motoryzacji międzynarodowy koncern ZF kosztem ok. 230 mln zł rozbuduje swój Zakład Elektroniki w Częstochowie, tworząc co najmniej 50 nowych miejsc pracy. Firma deklaruje dalsze rozszerzanie produkcji w zakresie zaawansowanych technologii wspomagania kierowcy.

W czwartek Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE) wydała decyzję o publicznym wsparciu nowej inwestycji ZF.

"Mamy bardzo pozytywne doświadczenia we współpracy z KSSE, a także w obszarze budowy i wdrażania produkcji w Zakładzie Elektroniki ZF w Częstochowie. Z tego względu podjęliśmy decyzję o wdrożeniu następnych projektów i produktów w zakresie zaawansowanych technologii systemów wspomagania kierowcy, zintegrowanego bezpieczeństwa i kontroli ruchu pojazdu" - wyjaśnił dyrektor częstochowskiego Zakładu Elektroniki ZF Krzysztof Gablankowski.

Nowe przedsięwzięcie jest kolejną inwestycją firmy ZF w Częstochowie, po Zakładzie Produkcji Pasów Bezpieczeństwa, Zakładzie Produkcji Poduszek Powietrznych oraz Zakładzie Elektroniki, który wytwarza elementy elektroniczne dla przemysłu motoryzacyjnego, m.in. nowej generacji kamery skierowane do przodu.

Jak poinformowała w czwartek KSSE, obecnie firma ZF Automotive Systems Poland planuje zwiększenie mocy produkcyjnej istniejącego zakładu w Częstochowie - w szczególności w ramach produkcji komponentów elektronicznych do samochodów.

"Inwestycja będzie polegać na rozbudowie istniejącego Zakładu Elektroniki ZF przy ul. Ekonomicznej w Częstochowie i zwiększeniu mocy produkcyjnych, celem sprostania sytuacji na rynku motoryzacyjnym. Spółka utworzy przy tym co najmniej 50 nowych miejsc pracy i zainwestuje ok. 230 mln zł" - podała strefa, przypominając, iż Zakład Elektroniki jest pierwszym projektem typu greenfield, czyli wybudowanym od zera, zrealizowanym przez Grupę ZF w Europie Wschodniej.

"Jesteśmy ogromnie zadowoleni, kiedy firma strefowa ponownie zwraca się do nas o wydanie nowej decyzji o wsparciu. Taka sytuacja pokazuje, że działalność Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przekłada się na większe możliwości rozwoju firm, które wsparliśmy" - ocenił w czwartek prezes KSSE Janusz Michałek.

Częstochowska fabryka ma powierzchnię 12 tys. m kw.; częścią inwestycji jest także biurowiec o powierzchni 3,7 tys. m kw., przeznaczony dla Centrum Usług Wspólnych ZF.

Koncern ZF należy do największych dostawców branży automotive na świecie. Specjalizuje się m.in. w technologiach napędu, podwozia oraz systemach bezpieczeństwa pojazdów. Blisko sześć lat temu firma włączyła w swoje struktury koncern TRW, którego fabryki od dawna działają w Częstochowie, produkując m.in. pasy bezpieczeństwa do samochodów, zamki do pasów, regulatory wysokości oraz poduszki powietrzne i ich moduły. Produkcja częstochowskich zakładów trafia do czołowych koncernów motoryzacyjnych na świecie.

ZF zatrudnia ok. 160 tys. osób w ponad 40 krajach. W Polsce znajduje się kilka zakładów tego koncernu, zatrudniających łącznie ok. 8 tys. pracowników - większość w Częstochowie. Oprócz trzech fabryk, centrum obsługującego procesy finansowo-księgowe i centrum IT w Częstochowie, m.in. w fabryce w Czechowicach-Dziedzicach wytwarzane są systemy kierownicze i ich elementy, a w Gliwicach układy wspomagania hamulcowego. Ponadto koncert działa w Bielsku-Białej, Łodzi, Warszawie i Wrocławiu.(PAP)

autor: Marek Błoński

mab/ amac/