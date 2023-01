Komputronik szacuje dodatkowy zysk większy niż własna kapitalizacja. Kurs wystrzelił

Kurs Komputronika zalicza kolejny dzień mocnych wzrostów. Po informacji z czwartku, o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego, w piątek spółka podała jej szacunkowy wpływ na wynik w 2022 r. Nadzwyczajny zysk ma być kilka razy większy niż kapitalizacja spółki.

/ Puls Biznesu

W czwartek Komputronik poinformował, że zakończył proces postępowania restrukturyzacyjnego, które sąd otworzył prawie trzy lata temu. Sanacja, zawierała m.in. plan umorzenia części wierzytelności głównych, umorzenie całości odsetek oraz redukcję zatrudnia.

Ułożenie się z wierzycielami zostało zatwardzone przez sąd we wrześniu 2022 r. Postępowanie zostało prawomocnie zakończone w styczniu 2023 r., a to sprawia, że Komputronik odzyskał całkowite prawo zarządu majątkiem. Zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego oznacza też, że spółka będzie posługiwała się w obrocie nazwą Komputronik S.A. bez dopisku “w restrukturyzacji”.

Dzięki temu spółka przystąpi do wykonania zobowiązań wobec wierzycieli, zgodnie z zatwierdzonym układem. Informacja ta podniosła kurs Komputronika w czwartek o 13,26 proc. do 5,04 zł za akcję.

W piątek spółka poinformowała, że zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego będzie miało wymierny wpływ na wynik finansowy. Prognozowany nadzwyczajny zysk niepodlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym za okres od 1 kwietnia 2022 do 31 grudnia 2022 r. to ponad 146,5 mln zł. Kapitalizacja spółki przed podaniem tej wiadomości wynosiła ok. 46 mln zł.

Inwestorzy zareagowali euforycznie, podnosząc cenę akcji nawet do 6,92 zł. Około godziny 15.00 kurs rósł o ponad 34 proc. do 6,80 zł. To oznacza, że od środy akcje podrożały o prawie 53 proc. Obecna kapitalizacja spółki to ok. 65 mln zł, czyli mniej niż połowa szacowanego nadzwyczajnego zysku.

Według spółki, na kwotę ponad 146 mln zł składają się wartość redukcji wierzytelności zgodnie z założeniami przyjętymi dla poszczególnych grup wierzycieli o wartości 124,1 mln zł oraz dyskonto długoterminowych zobowiązań układowych w kwocie 22,4 mln zł. Zysk ma mieć istotny wpływ na wynik, który zostanie zaprezentowany w sprawozdaniu finansowym, gdzie zostanie ujęty jako zdarzenie jednorazowe.

Komputronik to spółka prowadząca jeden z największych sklepów internetowych z elektroniką użytkową, oferująca także sprzęt do domu. Sprzedaż prowadzona jest także poprzez sieć własnych, franczyzowych i partnerskich salonów. Grupa zajmuje się także jako integrator rozwiązań IT doradztwem i kompleksową obsługą przedsiębiorstw i instytucji w tym zakresie.

Michał Kubicki