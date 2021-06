fot. Eclipse Production / /

Komputronik ostrzega, że wprowadzenie opłaty reprograficznej podniesie ceny i załamie popyt na sprzęt elektroniczny - napisała spółka w opinii do projektu ustawy.

Rząd w maju przekazał do konsultacji projekt ustawy zakładający wprowadzenie opłaty reprograficznej od sprzętu elektronicznego.

"Rentowność netto, czyli wartość zysku netto w stosunku do łącznych przychodów, na handlu sprzętem elektronicznym spółki nie odbiega od marż uzyskiwanych przez innych dystrybutorów elektroniki i waha się w przedziale 0,3-1 proc. Oznacza to, że nałożenie dodatkowego sektorowego podatku obrotowego, jakim jest opłata reprograficzna, pogorszyłoby rentowność spółki w taki sposób, że obecne zyski zamieniłyby się w olbrzymie straty. Żeby temu zapobiec, nie ma innej możliwości niż przerzucenie obciążeń na konsumentów. Również producenci objętych opłatą komponentów oraz gotowych urządzeń (komputerów, laptopów) działają w silnie konkurencyjnym środowisku i z pewnością nie będą pokrywać kosztu nowego podatku bez podniesienia cen sprzedaży dla swoich partnerów, w tym dla Komputronik" - napisała spółka w opinii.

Komputronik pisze, że czteroprocentowa opłata reprograficzna liczona od wartości dodanej, jaką jest podatek VAT, podniesie jego ceny w rzeczywistości o 4,92 proc.

"Będzie miało to ogromny wpływ na wzrost cen produktów oraz załamanie popytu. Ze względu na niedobór komponentów na rynkach światowych, ceny sprzętu elektronicznego osiągnęły historycznie wysokie poziomy. W 2021 zauważymy istotne załamanie popytu na komputery, które będzie dodatkowo pogłębione przez opłatę reprograficzną" - napisał Komputronik.

"Jest to wyjątkowo niefortunny moment na uchwalanie przepisów powodujących podwyżkę sprzętu komputerowego, ponieważ ta podwyżka cen dołączy się do podwyżki cen komponentów sprzętu komputerowego, np. ceny chipów wykorzystywanych do produkcji komputerów i innych urządzeń mają wzrosnąć o około 30 proc. ze względu na rosnący popyt. Wzrost cen wynikający z sytuacji rynkowej i z przepisów ustawy ograniczy dostępność sprzętu komputerowego dla polskich konsumentów" - pisze Komputronik.

map/ mfm/