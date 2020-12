Komputer, laptop i konsola do "Cyberpunka 2077". Ile trzeba wydać, żeby zagrać?

fot. cybepunk.net / CD Projekt

Okres świąteczny to czas, w którym urządzenia do gier zawsze sprzedają się dobrze. W tym roku dodatkowym bodźcem dla klientów będzie premiera gry „Cyberpunk 2077”. Sprawdzamy, ile trzeba wydać, żeby zagrać w najnowszą produkcję CD Projektu.

O tym, że gry komputerowe są już istotnym elementem popkultury rzucającym wyzwanie branży kinowej czy telewizyjnej w zasadzie nie ma co dywagować. Szczególnie mocno widać to w roku pandemii, kiedy kina świecą pustkami, zaś nowe gry sprzedają się w najlepsze. Najbardziej wyczekiwaną premierą roku jest rzecz jasna „Cyberpunk 2077”, który rozgrzewa emocje nie tylko graczy, lecz także inwestorów.

O ile jednak w przypadku głośnych premier kinowych w latach poprzednich wystarczyło wydać pieniądze na bilet, usiąść w fotelu (i nie uciec z niego w czasie bloku reklamowego) oraz cieszyć się seansem, o tyle w przypadku gier potrzebujemy sprzętu. Pytanie o to, ile kosztuje możliwość zagrania w „Cyberpunka 2077” jest także istotna z punktu widzenia samego wydawcy i jego akcjonariuszy – ostatecznie koszt ten determinuje potencjalne grono odbiorców gry.

Nim przejdziemy do analizy, ważna uwaga. Wszystkie poniższe urządzenia (poza laptopami) wymagają monitora lub telewizora. Rozpiętość cenowa nowych urządzeń tego typu jest potężna (od kilkuset do kilku tysięcy złotych), a ponadto część osób już posiada je w domach. Dlatego też w poniższym zestawieniu kosztów zagrania w „Cyberpunka 2077” monitory i telewizory nie zostały ujęte.

Jaki komputer do „Cyberpunka 2077”?

CD Projekt to firma, która wyrosła z dystrybucji gier na komputery osobiste. Dodatkowo, pierwszy jej wielki hit, czyli wydany w 2007 r. „Wiedźmin”, trafił jedynie na PC – dopiero druga część zagościła na Xboxach, a trzecia na wszystkich najpopularniejszych konsolach. Dlatego też przegląd zaczniemy właśnie od komputerów od osobistych.

Nie tylko pasjonaci sprzętu wiedzą, że komputer komputerowi nierówny. Mnogość dostępnych na rynku podzespołów sprawia, że w zbiorze tych urządzeń znajdą się zarówno egzemplarze sprzed kilku czy kilkunastu lat oraz nowe, potężne maszyny za grube tysiące złotych.

Gry, a szczególnie nowe i wymagające graficznie tytuły (a do takich zdecydowanie należy „Cyberpunk 2077”) potrzebują komputera zdolnego uruchomić o wiele więcej niż przeglądarkę internetową, Excela i Pasjansa. Minimalne wymagania podane przez producentów gry sugerują, że najtańszy PC zdolny udźwignąć Cyberpunka kosztować może ok. 2400 zł. Chcąc zapewnić sobie lepszą jakość wyświetlanej grafiki, musimy głębiej sięgnąć do portfela.

You asked, we deliver!



Check out the >>UPDATED<< system requirements for #Cyberpunk2077!



Below you'll find recommended configurations for 1080p low, 1080p high, 1440p ultra and 4K ultra settings, as well as ray tracing setups! pic.twitter.com/kzXhEbiuHE — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) November 20, 2020

– Możemy przyjąć, że - w oparciu o aktualne ceny - cena zestawu komputerowego będzie oscylowała w granicach od około 2400 zł dla wymagań minimalnych, od ok. 3600 zł dla rekomendowanych i od około 4500 zł dla tych określanych jako "high" – wyjaśnia Michał Baranowski, Brand Manager OWN PC w morele.net (podane ceny bazują na aktualnej ofercie morele.net i dotyczą urządzeń bez systemu operacyjnego).

Jeszcze więcej zapłacimy, chcąc włączyć opcję RayTracing (ang. śledzenie promieni), która sprawia, że obecne w grze światło (a także wszelkie jego odbicia, załamania itp.) zachowywać będzie się bardziej naturalnie.

– Dla wariantu grania z RayTracingiem w opcji RT ULTRA cena takiego PC kształtuje się od około 8700 PLN. Obecna sytuacja na rynku kart graficznych wymaga kompromisów w wyborze układu. Szczególnie tyczy się to najwyższej konfiguracji, która z uwagi na bardzo słabą dostępność w najwyższym segmencie, może być trudna do osiągnięcia – dodaje Michał Baranowski.

Osoby ceniące sobie mobilność mogą rozważyć zakup laptopa do gier. Ceny takich urządzeń są jednak wyższe niż komputerów stacjonarnych o podobnych parametrach sprzętu.

– Prowadzenie rozgrywki w oparciu o minimalne wymagania sprzętowe w przypadku laptopa wiąże się aktualnie z wydatkiem zaczynającym się od ok. 3500 zł. Wymagania średnie (przyjęliśmy jako: rekomendowane wg tabeli) to wydatek rzędu około 4000 - 4500 zł. Ustawienia wysokie, w przypadku wymagań sprzętowych dla laptopów, to koszt zaczynający się od około 5000 - 5500 zł – dodaje Michał Baranowski.

"Cyberpunk 2077" na konsole stare i nowe

W najnowsza grę CD Projektu zagrać można również na konsolach. „Cyberpunk 2077” debiutuje w specyficznym momencie zmiany generacji tych urządzeń, więc już na starcie opcji jest całkiem sporo.

CP2077 można uruchomić na konsolach odchodzącej generacji czyli Xbox One i PlayStation 4. Urządzenia Microsoftu i Sony wciąż są w sprzedaży, a – jak uczy doświadczenie z poprzednich debiutów nowych generacji – jeszcze przez jakiś czas będą się na nie pojawiać nowe gry.

Obie konsole posiadają różne wersje – obok podstawowego Xbox One znajdziemy też Xbox One S (wersja o mniejszych rozmiarach), Xbox One S All-Digital (wersja pozbawiona napędu optycznego) oraz Xbox One X (wersja o lepszych parametrach, zapewniająca lepszą grafikę). Z kolei PlayStation 4 obok wersji standardowej posiada także wersje Slim (mniejsze wymiary konsoli) oraz Pro (lepsze parametry sprzętowe). Zestawienie cen nowych modeli znajdziesz w tabeli na końcu tekstu, rzecz jasna używane konsole starszej generacji można kupić też na rynku wtórnym.

W CP2077 zagrać można także na konsolach nowej generacji, czyli Xbox Series X/S oraz PlayStation 5. W tym wypadku mamy jednak do czynienia z funkcją „wstecznej kompatybilności” – pełnoprawne wydanie gry wykorzystujące potencjał nowych konsol zapowiedziane jest na przyszły rok. Mimo to już teraz wiadomo, że przyjemność z rozgrywki na nowych konsolach może być większa niż na starych, choćby ze względu na szybszy dysk twardy, skracający czas uruchamiania i ładowania.

Cena nowego Xbox Series S (o słabszych parametrach, bez napędu optycznego) to 1350 zł, zaś mocniejszy Xbox Series X kosztuje 2300 zł. Z kolei PlayStation 5 w wersji standardowej kosztuje 2300 zł, zaś bez napędu optycznego 1850 zł. W okresie przedświątecznym może być jednak problem z dostępnością urządzeń nowej generacji – w przypadku braku towaru w sklepach, droższą alternatywą jest zakup z drugiej ręki.

Streaming wchodzi na salony

Co, gdy nie mamy ani nie chcemy kupować komputera lub konsoli, a nadal marzy nam się zagranie w (potencjalny) hit CD Projektu, o którym mówić będzie cały świat (popularność porównywalna z hollywoodzkimi filmami jest całkiem realna, nie tylko dlatego, że w 2020 kina ucierpiały przez pandemię)?

Rozwiązaniem jest najnowszy sposób na granie, czyli granie w chmurze, które dzięki „Cyberpunkowi 2077” może stać się jeszcze popularniejsze. Polega ono na tym, że obliczenia programu z grą wykonywane są nie na urządzeniach znajdujących się w domu gracza (komputer, konsola), lecz na serwerach zewnętrznych, nierzadko oddalonych o setki kilometrów. Rzecz jasna niezbędny do tego jest internet (i to szybki i stabilny – każdorazowy spadek transferu może poważnie utrudnić rozgrywkę) oraz ekran, na którym wyświetlać będziemy „streamingowaną” rozgrywkę.

Pierwszą opcją na streaming „Cyberpunka 2077” oferuje usługa GeForce Now autorstwa firmy nVidia, znanej głównie z produkowania kart graficznych. Do takiego rozwiązania potrzebny będzie komputer, lecz nie musi to być szczególnie mocny sprzęt (procesor 2 GHz, 4 GB pamięci RAM i dość tania karta graficzna). Abonament kosztuje 25 zł miesięcznie, z tym, że należy posiadać własna kopię gry (np. na platformie GOG czy Steam).

W ostatnich tygodniach pojawiały się spekulacje dotyczące wejścia na polski rynek streamingu gier od Google’a. Potwierdzenia tych informacji doczekaliśmy się zaledwie wczoraj. Usługa o nazwie Stadia na rynku polskim kosztuje 39 zł miesięcznie, do tego trzeba dokupić samego „Cyberpunka 2077” za 60 dolarów. Co ciekawe, Google deklaruje, że do gry wystarczy słaby komputer lub tablet/smartfon z systemem Android.

Obie usługi streamingu gier posiadają także swoje darmowe wersje, które oferują jednak krótszą i/lub gorszą pod względem grafiki rozgrywkę.

Została jeszcze sama gra

Jeżeli mamy już sprzęt, na którym uruchomimy „Cyberpunka 2077”, to pozostaje jeszcze kupno samej gry. Na PC dostępne jest zarówno wersja cyfrowa (199 zł), jak i pudełkowa (219 zł) – ważna uwaga, w tej drugiej nie znajdziemy płyty, lecz kod umożliwiający pobranie gry z internetu. Poza samym pudełkiem, otrzymamy też kilka gadżetów związanych z grą (m.in. mapę świata gry czy naklejki).

Wersja cyfrowa nowego dziecka CD Projekt Red dostępna będzie także na platformach Steam, Epic Games oraz GOG. Tytuł wszędzie kosztuje 199 zł, jednak warto pamiętać, że tylko w przypadku tej ostatniej platformy całość środków trafi do CD Projektu, który jest jej właścicielem. W pozostałych dwóch przypadkach notowana na GPW spółka będzie zapłacić prowizję podmiotom trzecim.

Więcej za „Cyberpunka 2077” zapłacą gracze konsolowi. Standardowa cena gry to 269 zł, zarówno w wersji cyfrowej, jak i pudełkowej. W wypadku konsol w pudełku znajdziemy dwie płyty Blue-Ray z grą (zapewne i tak trzeba będzie pobrać dodatkową zawartość z internetu) oraz te same dodatki, co w wersji PC.

The wait is almost over!



If you're looking to play #Cyberpunk2077 as soon as it's available, here's a map with global release timings.



For PC and Stadia players, the release is simultaneous and scheduled for midnight GMT, and for all console players – midnight local time. pic.twitter.com/W0QLIFAhH1 — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) December 3, 2020

Od tego, na którą platformę się zdecydujemy, zależeć będzie też godzina, o której będziemy mogli rozpocząć rozgrywkę. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez CD Projekt, gracze konsolowi zagrają o północy czasu lokalnego. W przypadku wersji na PC oraz Stadii premiera odbędzie się o północy czasu GMT, co oznacza 01:00 czasu polskiego. Co ciekawe, takie ustawienie momentu premiery oznacza, że z perspektywy graczy z USA „Cyberpunk 2077” wystartuje 9 grudnia.