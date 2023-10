Komitety wyborcze mają 30 dni na usunięcie plakatów - poza jednym wyjątkiem. Co można z nimi zrobić?

Ulice polskich miast i wsi w ostatnich tygodniach zalała fala plakatów wyborczych. Zgodnie z prawem komitety w ciągu miesiąca od wyborów powinny usunąć wszystkie materiały promocyjne z przestrzeni publicznej. Jednak czy można je jakoś ponownie wykorzystać? Eksperci podpowiadają.

fot. Daniel Dmitriew / / FORUM

Bez wątpienia wybory parlamentarne, które odbyły się 15 października 2023 roku, przejdą do historii. Po emocjonującej, ale i brutalnej kampanii przyszedł czas, by uporządkować ulice naszych miast i wsi z licznych plakatów wyborczych. Komitety wyborcze mają na to 30 dni, licząc od dnia wyborów.

Jeśli komitety wyborcze nie usuną w miesiąc po wyborach materiałów agitacyjnych, wójt lub prezydent postanawia o ich usunięciu, a koszty ponoszą obowiązani. "W razie niewywiązania się przez pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego z obowiązku usunięcia materiałów w terminie kodeksowym, pełnomocnikowi temu grozi kara grzywny (art. 495 par. 2 pkt 1 k.w.)" - wyjaśnia w rozmowie z portalem prawo.pl prof. Rakowska-Trela. Wysokość grzywny wynosi od 20 zł do nawet 5000 zł.

Co więcej, policja lub straż gminna/miejska jest obowiązana usuwać plakaty i hasła wyborcze, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Kosztami również obciąża się pełnomocnika. Jednak czy plakatom można dać drugie życie?

Plakat przyda się w schronisku

Banery wyborcze przeważnie wykonane są z dobrej jakości materiałów. Dzięki temu są odporne na różne warunki atmosferyczne, takie jak deszcz, śnieg, grad czy też działanie słońca.

- Zbliża się zima, czyli bardzo trudny czas dla zwierząt, które przebywają w schroniskach. Potrzebne są zatem ciepłe budy, które nie będą przepuszczać wiatru czy śniegu. Dzięki wykorzystaniu odpornych banerów wyborczych jako materiału budowlanego, możemy zapewnić zwierzętom bezpieczne i ciepłe schronienie. To nie tylko pomaga w ochronie zwierząt przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, ale także przyczynia się do poprawy ich jakości życia i komfortu, co jest szczególnie istotne podczas chłodnych i mroźnych dni. W trosce o dobrostan zwierząt, warto wykorzystać takie materiały - przekonuje Sylwia Krysik z OOH.pl.

Jaki jest jeszcze pomysł na wykorzystanie banerów wyborczych? Można je wykorzystać na podwórku, np. do przykrycia przedmiotów narażonych na deszcz czy wiatr, a także w rolnictwie do przechowania plonów rolnych. Ponadto można przekazać je do osób, które lubią rękodzieło. Z banerów wyborczych wykonują torby czy… biżuterię. Istotne jest, by zadbać o środowisko naturalne i znaleźć sposób na utylizację materiałów wyborczych.

JM