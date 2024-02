Komisja śledcza ds. afery wizowej. Rau, Wawrzyk, Kamiński na liście świadków

Wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki zadeklarował we wtorek, że - jeśli zostanie wezwany przed komisję śledczą ds. afery wizowej - to się przed nią stawi. Nie mam żadnych obaw - podkreślił były premier.

Morawiecki podczas wtorkowej konferencji prasowej został zapytany, czy - jeśli zostanie wezwany - to stawi się przed komisją śledczą ds. afery wizowej. "Ja nie mam tutaj żadnych obaw co to naszej obecności tam. Oczywiście, stawię się przed komisją, jeśli wezwie mnie na posiedzenie" - odpowiedział Morawiecki.

Wiceprezes PiS podkreślił, że nieprawidłowości dotyczące wiz zostały wykryte przez nasze służby specjalne. Według niego dotyczyło to 260 wiz, tymczasem przeciwnicy polityczni PiS podkreślali, że - 260 tys. wiz.

Polityk wyraził też nadzieję, że komisja zbada okres rządów Platformy Obywatelskiej. "Jeśli Platforma nie boi się niczego w odniesieniu do tematów wizowych, to, mam nadzieję, że akty prawne wówczas inicjowane przez ówczesnego ministra spraw zagranicznych będą również przedmiotem debaty na tej komisji" - powiedział.

autor: Rafał Białkowski