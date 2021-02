Komisja Europejska z drugim kontaktem na szczepionki Moderny

fot. rafapress / Shutterstock

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała w środę na konferencji prasowej w Brukseli, że nowe warianty koronawirusa wywołującego Covid-19 mogą być odporne na istniejące szczepionki. Poinformowała też, że KE zaaprobowała drugi kontrakt z koncernem Moderna na dostawę 300 mln dodatkowych dawek.

"Komisja zaaprobowała drugi kontrakt z Moderną na zakup 300 mln dodatkowych dawek ich szczepionki przeciw Covid-19" - powiedziała von der Leyen, dodając, że w sumie do krajów członkowskich zostało do tej pory dostarczonych 33 mln dawek szczepionek wszystkich producentów. 22 mln osób zostało zaszczepionych przynajmniej jedną dawką, 7 mln - dwoma.

"Musimy i przyspieszymy szczepienie w nadchodzących tygodniach. Dostawy trzech szczepionek, które zostały autoryzowane, zwiększą się. Przyjdą nowe szczepionki w najbliższym czasie po tym, gdy zostaną zaakceptowane przez Europejską Agencję Leków (EMA)" - zapewniła von der Leyen.

"Sytuacja się rozwija. Widzimy wzrost liczby przypadków związanych z nowymi wariantami koronawirusa. Nowe warianty pojawiają się w Europie i na świecie. Dotychczas wydaje się, że szczepionki, które zostały autoryzowane w UE, są skuteczne przeciwko nowym wariantom. Ale te warianty są bardziej zakaźne. Oznacza to więcej infekcji, a to z kolei oznacza więcej wariantów. I te warianty mogą być bardziej odporne na istniejące szczepionki" - ostrzegła.

