Komisja Europejska utrzymała prognozy wzrostu PKB dla Polski. Jak podeszła do Inflacji?

Na konsumpcję czy oszczędności? Piotr Borys o tym, co Polacy mogą zrobić z tegorocznym wzrostem dochodów Dla wzrostu gospodarczego w 2024 r. kluczowe będzie co Polacy zrobią z tegorocznym wzrostem dochodów, jeśli przeznaczą go na konsumpcję wzrost PKB może wynieść powyżej 3,5 proc. - ocenił na platformie X prezes PFR Paweł Borys. Jeśli wyższe dochody zostaną przeznaczone na uzupełnienie oszczędności, wzrost gospodarczy może wynieść poniżej 3,5 proc.