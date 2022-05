Komisja Europejska proponuje zamrożenie aktywów patriarchy moskiewskiego Cyryla

fot. Mikhail Metzel / / TASS

Komisja Europejska zaproponowała zamrożenie aktywów patriarchy moskiewskiego i całej Rusi Cyryla w ramach sankcji nałożonych na Rosję po inwazji na Ukrainę - podaje w środę agencja Reutera, powołując się na unijnego dyplomatę.

Patriarcha Cyryl, otwarcie wspierający agresję Rosji, został dodany do liczącej kilkaset osób listy bliskich Kremlowi wojskowych i przedsiębiorców, którzy wspierają wojnę. Restrykcje, jakimi UE zamierza go objąć, to prócz zamrożenia aktywów zakaz podróży do Unii. Projekt ten muszą poprzeć wszystkie państwa Wspólnoty - dodaje agencja.

Pod koniec marca zwierzchnik Cerkwi Prawosławnej Ukrainy metropolita Epifaniusz zwrócił się do wiernych i przypomniał, że patriarcha moskiewski i całej Rusi jest w pełni lojalny wobec władz Rosji i błogosławi wojnę przeciw Ukrainie.

Cerkiew Prawosławna Ukrainy została utworzona w grudniu 2018 r. w wyniku połączenia Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Kijowskiego i Ukraińskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej. W styczniu 2019 r. patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I podpisał tomos (akt kanoniczny), nadający nowej strukturze wyznaniowej status autokefalii (niezależności wobec innych wspólnot religijnych).(PAP)fit/ tebe/

