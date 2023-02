Komisja Europejska pomoże Bułgarii w trybie pilnym w walce z presją migracyjną

UE zmaga się z falą imigrantów. Frontex naliczył o 100 tys. przyjazdów więcej

W 2022 roku Frontex wykrył ponad 330 tysięcy nielegalnych przyjazdów do krajów Unii Europejskiej, co oznacza wzrost o 100 tysięcy w stosunku do 2021 roku - przekazała unijna komisarz ds. wewnętrznych Ylva Johansson. Jak podał w środę portal Euractiv, Komisja Europejska i sprawująca prezydencję w UE Szwecja rozpoczną kampanie w celu powstrzymania fali imigracyjnej.