Komisja Europejska na razie pozwala na dopłaty do transportu zboża

Eksport zboża z Polski idzie pełną parą. To i tak za mało W sezonie 2022/2023 Polska wyeksportowała rekordowe 11,7 mln ton ziarna, o 46 proc. więcej niż w poprzednim sezonie. Zdaniem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolników pozwoliło to przygotować magazyny na zboże z tegorocznych zbiorów. Zgodnie z danymi Marka Sawickiego w maju zalegało go ponad 12 mln ton, kiedy rząd mówiło o 3 mln.