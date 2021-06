Komisja Europejska dołączyła do czeskiego pozwu przeciwko Polsce ws. Turowa

Sasin o kopalni Turów: Chcą, byśmy wskoczyli w dół do pustego basenu

Musimy zrobić wszystko, by proces tworzenia nowego modelu energetyki przebiegał planowo; wyłączenie kopalni Turów stanowiłoby próbę wprowadzenia Polski na drogę dzikiej transformacji energetycznej; to tak, jakby ktoś nas popychał do skoku głową w dół do pustego basenu - powiedział "Gazecie Polskiej" minister Jacek Sasin.