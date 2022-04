Komisarz unijna Elisa Ferreira: chcemy stworzyć nowe mechanizmy płatności

Zasada praworządności to podstawowa zasada, której wszyscy musimy przestrzegać. Każdy z krajów stworzył KPO i każdy plan jest oceniany przez pryzmat odpowiedniego dostosowania się kraju do obowiązujących wymagań – mówi "Rzeczpospolitej" unijna komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira.

Ferreira pytana była, jaka jest najprostsza droga do rozwiązania kwestii niespełnienia przez Polskę zasady praworządności, co w oczach Komisji Europejskiej blokuje pieniądze na Krajowy Plan Odbudowy (KPO).

"Najprostsza droga to zrozumienie, że to podstawowa zasada, której wszyscy musimy przestrzegać. Każdy z krajów stworzył Krajowy Plan Odbudowy i każdy plan jest oceniany przez pryzmat odpowiedniego dostosowania się kraju do obowiązujących wymagań. Wszystkie państwa, które dotychczas podpisały swe plany, musiały spełnić wszystkie wymagania i się dostosować. Każde z państw posiada zbiór przepisów, rekomendacji" – tłumaczyła.

Zapytana, czy nie będzie żadnych wyjątków, nawet dla Polski, która wydatnie pomaga Ukrainie, odparła, żeby rozdzielić te rzeczy.

"Polska jest największym beneficjentem środków z polityki spójności. I to jest niezmiennie realizowane" – dodała.

Na uwagę, że Polska jest największym beneficjentem w liczbach bezwzględnych, ale już nie w ujęciu na głowę mieszkańca odpowiedziała, że zgadza się, ale to wynika z limitów zdolności do absorpcji.

"Polska jest więc największym beneficjentem ze względu na liczbę ludności itd. Są jednak limity, progi, bo jeśli kraj otrzyma za dużo środków względem produktu krajowego brutto (PKB), to nie będzie w stanie ich wykorzystać. Polska otrzymuje więc wszystkie środki z polityki spójności oraz z mechanizmu REACT UE. Ponadto, teraz negocjujemy całkiem intensywnie ramy finansowe na okres 2021–2027" – powiedziała.

Ferreira pytana była, czy Polska może liczyć na oddzielny pakiet pomocy związany tylko z pomocą dla Ukrainy i jej mieszkańców.

"Działamy krok po kroku. Czynimy wszelkie potrzebne obliczenia. Zmagamy się z sytuacją kryzysową, także jeśli idzie o pandemię koronawirusa. To coś, czego nie widzieliśmy nigdy wcześniej. Mamy na uwadze uchodźców. Stąd nasza elastyczność. Robimy, co możemy. Wciąż mamy jednak pieniądze do wydania z okresu 2014–2020. Wydajmy najpierw te środki, które musimy. Zobaczymy, co stanie się dalej" – tłumaczyła.

"Polska wykonuje niesamowitą pracę, przyjmując wielką falę uchodźców z Ukrainy, ale nie wiemy jeszcze, czy jeśli wojna się skończy, to ci ludzie będą chcieli wrócić na Ukrainę, czy będą chcieli zostać w Polsce, czy też ruszą dalej. Nawet w Portugalii mamy dużą falę i obecność Ukraińców, którzy są tam od lat 90. XX w. Są oni dobrze przyjmowani w portugalskim społeczeństwie. Są też duże grupy Ukraińców we Włoszech. Zobaczmy więc, gdzie ostatecznie uchodźcy trafią. Działajmy krok po kroku. Instrumenty są gotowe" – dodała. oloz/ joz/