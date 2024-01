Komisarz UE ds. sprawiedliwości w Polsce. Powiedział o KPO

Mam nadzieję, że wkrótce będziemy w stanie przedstawić pozytywną ocenę pierwszego wniosku Polski o płatność z KPO. Jestem zadowolony, że polskie władze są zdeterminowane do przywrócenia w Polsce praworządności - powiedział w piątek unijny komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders.

fot. Zbyszek Kaczmarek / / FORUM

Reynders w piątek spotkał się w Warszawie z szefem resortu sprawiedliwości, prokuratorem generalnym Adamem Bodnarem. Następnie podczas konferencji odniósł się do działań polskiego rządu mających na celu wypełnienie tzw. kamieni milowych zakresie praworządności, niezbędnych do wypłaty unijnych środków na Krajowy Plan Odbudowy.

"Mam nadzieję, że wkrótce będziemy w stanie przedstawić pozytywną ocenę pierwszego wniosku o płatność. Jestem bardzo zadowolony z tego, że polskie władze są zdeterminowane do przywrócenia w Polsce praworządności po to, żeby zagwarantować pełną zgodność z przepisami nie tylko polskiej konstytucji, ale także wymogami Unii Europejskiej i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka" - powiedział.

Komisarz ds. sprawiedliwości podkreślił, że Komisja Europejska jest w pełni zaangażowana w zapewnienie wsparcia dla polskiego rządu w zakresie przywracania praworządności. Dodał, że KE dostrzega także chęć Polski do przyłączenia się do Prokuratury Europejskiej.

"Jest to krok, na który czekaliśmy ze względu na to, że gwarantuje, że budżet Unii Europejskiej będzie w Polsce odpowiednio chroniony przed oszustwami" - powiedział.

Widzimy, że nowy rząd jest w pełni zdeterminowany do tego, by odbudować praworządność w Polsce - powiedział Didier Reynders.

Jak mówił, "jest to zmiana, która jest serdecznie przyjmowana". "Fundamentalne wartości UE są dla nas bardzo ważne, dlatego bardzo ważne jest, byśmy pozostali przywiązania do tych wartości, ponieważ to właśnie czyni nas Europejczykami" - mówił komisarz.

Podkreślił, że "w szczególności jest zadowolony z rozmowy, jaką prowadził z ministrem Bodnarem". "Dzisiaj rozmawialiśmy o tym, co trzeba zrobić po to, by przywrócić praworządność w Polsce, a także doprowadzić do tego, żeby procedura z art. 7 (Stwierdzenie przez Radę UE ryzyka poważnego naruszenia przez państwo członkowskie wartości UE - PAP) została zakończona. Jestem przekonany, że Polska może w pełni przywrócić swoją pozycję państwa przestrzegającego praworządności" - ocenił.

"Jesteśmy bardzo zainteresowani tym, żeby polskie władze przygotowały plan działań przywrócenia praworządności w Polsce" - podkreślił.

Zaznaczył, że w UE są "świadomi, że ten proces nie jest prosty". "Będziemy o tym rozmawiali na Radzie ds. Sprawiedliwości w przyszłym tygodniu, potem odbędzie się kolejne spotkanie" - dodał.

Podkreślił, że są zainteresowani tym, żeby przywrócić niezależność Krajowej Rady Sądownictwa "w kontekście jej kluczowej roli w procesie nominacji sędziowskich w Polsce".

W połowie grudnia ub.r. Polska wysłała do Komisji Europejskiej pierwszy wniosek o płatność z KPO. Nasz kraj ma otrzymać blisko 7 mld euro (ponad 31 mld zł), w tym prawie 2,8 mld euro z części dotacyjnej i 4,2 mld euro z pożyczki.

Bodnar: Przygotujemy mapę drogową, która zamknie temat nieprzestrzegania praworządności w Polsce

Przygotujemy dokumenty, które pokażą mapę drogową, w jaki sposób chcemy doprowadzić do zamknięcia tematu nieprzestrzegania praworządności w Polsce - powiedział w piątek szef MS Adam Bodnar.

Na konferencji prasowej po spotkaniu z unijnym komisarzem ds. sprawiedliwości Didierem Reyndersem Bodnar powiedział, że to, co jest dla niego najważniejsze, to ciągłe zapewnienie, że pozostajemy w dialogu z Komisją Europejską. "Wypełniamy kolejne kroki prowadzące do tego, aby zrealizować +kamienie milowe+. (...) Nam nie zależy tylko i wyłącznie na tym, żeby wypełnić +kamienie milowe+ związane z Krajowym Planem Odbudowy, ale nam przede wszystkim zależy na odbudowie praworządności dla obywateli, dla respektowania wartości konstytucyjnych" - podkreślił szef MS.

Bodnar podkreślił, że cieszy się, że mógł przy okazji spotkania z komisarzem też porozmawiać o tym, co "gdzieś nad nami jaką Polską wisi, a mianowicie na temat zobowiązań wynikających z art. 7 Traktatu UE", czyli procedury politycznej, która polega na tym ciągłym nadzorze nad Polską w kontekście niewypełniania standardów praworządności".

"Będziemy przygotowywali kolejne dokumenty, które będą pokazywały mapę drogową, w jaki sposób chcemy doprowadzić do tego, że po prostu zamkniemy ten temat i za jakiś czas w Polsce będziemy się zajmowali przede wszystkim takimi bieżącymi sytuacjami życia codziennego, i nie będziemy mówili o przywracaniu praworządności, tylko po prostu ta praworządność w którymś momencie w Polsce nastąpi" - powiedział Bodnar.

Zwrócił uwagę, że "jednym z elementów tego przywracania będzie także między innymi rozdzielenie urzędu Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego". "To jest także jedna z tych rzeczy, która jest dla nas bardzo istotna" - dodał.

Bodnar powiedział też, że rozmawiał z Reyndersem na temat dalszej drogi w kierunku dojścia do polskiego członkostwa w Prokuraturze Europejskiej. Minister poinformował przy tym, że pod koniec stycznia wizytę w Polsce złoży Laura Kövesi, która - jak mówił - jest Prokuratorem Europejskim. (PAP)