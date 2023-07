Komin najsłynniejszej elektrociepłowni do rozbiórki. Tak jak kurs spółki?

W ostatnim tygodniu lipca rozpoczęły się prace rozbiórkowe jednego z symboli Elektrociepłowni Będzin, czyli ceglanego komina wybudowanego jeszcze przed wojną. Informacja o wyburzeniu zbiega się w czasie ze spadkami kursu najgorętszej spółki z GPW ostatnich miesięcy. W obiegu pojawiło się kilka nowych informacji niepozwalających zapomnieć o firmie, której akcje podrożały w ciągu około miesiąca o blisko 3000 proc.

Równo 6,75 zł za akcję wynosił kurs EC Będzin po ostatniej sesji maja br. Gdy 5 lipca cena osiągała swoje historyczne maksimum na poziomie 198 zł za walor, stopa zwrotu w tym czasie przekraczała 2800 proc. Dwa dni wcześniej KNF pokazała raport, w którym stwierdziła, że nie doszło do manipulacji kursem ciepłowniczej spółki. Teraz kurs EC Będzin wynosi około 69 zł i jest niżej od szczytu o 65 proc.

Kurs w ostatnich trzech tygodniach osuwa się coraz niżej, a niedawno, bo 24 lipca, Elektrociepłownia Będzin (spółka zależna Grupy EC Będzin) poinformowała, że rozpoczyna prace rozbiórkowe przy liczącym 130 m wysokości kominie zbudowanym z cegły ceramicznej. Jak informuje w komunikacie Elektrociepłownia, był on nieczynny od ponad 20 lat. Rys historyczny ze strony spółki wskazuje, że powstał jeszcze przed wojną.

Ogromne długi i największe wzrosty na GPW Zmiany w akcjonariacie, wzrost kursu o ponad 2000 proc., poufna umowa, tweet premiera, prezes z list wyborczych PiS-u, śledztwo KNF-u, zawiadomienie do prokuratury o wpisach na forum Bankier.pl...

„W minioną sobotę (22 .07.23, przyp. red.) z pomocą specjalistycznego dźwigu udało nam się umieścić urządzenie służące do rozbiórki komina. Cały proces jest realizowany z najwyższym naciskiem na bezpieczeństwo zgodnie z najnowszymi standardami w tej dziedzinie” – czytamy w informacji.

„Pragniemy podkreślić, że decyzja o rozbiórce komina była poprzedzona szczegółową ekspertyzą techniczną oraz pomiarami geodezyjnymi. Działania te są realizowane zgodnie z uzyskanym pozwoleniem i wcześniejszymi planami spółki” – doprecyzowuje komunikat.

EC Będzin nie zostanie jednak bez żadnego symbolu, bowiem tuż obok stoi wyższy, mierzący 150 metrów żelbetonowy komin, który ciągle jest eksploatowany. To on służył użytkownikom Twittera do kreślenia humorystycznej formacji technicznej kursu spółki. Jak widać, rozbiórka ceramicznego komina także wpisuje się w aktualną kondycję ceny akcji.

Poza robiórką komina z Grupy EC Będzin napłynęły w ostatnim czasie także inne informacje, ważniejsze z inwestycyjnego punktu widzenia. Najpierw 18 lipca ze stanowiska zrezygnował prezes, a później członek rady nadzorczej, obaj bez podania przyczyny. Prezes Kwiatkowski jest trzecim największym akcjonariuszami EC Będzin. Jego funkcję powierzono dotychczasowemu wiceprezesowi Marcinowi Chodkowskiemu.

Z innych nowości dowiadujemy się, że EC Będzin został sponsorem skoczka narciarskiego Macieja Kota. Jak przekazał „Puls Biznesu”, wzajemne partnerstwo spółki i brązowego medalisty z igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu ma pomóc w dalszym promowaniu wartości takich jak dążenie do doskonałości, innowacyjność i zrównoważony rozwój. Maciej Kot jest obecnie poza kadrą narodową A i B - ma status tzw. zawodnika bazowego.