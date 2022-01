Komentarze analityków po podwyżce stóp procentowych

fot. ESB Professional / / Shutterstock

Nie milkną echa dzisiejszej podwyżki stóp procentowych do poziomu 2,25 proc. Podwyżka ta, co do swej wysokości była zgodna z oczekiwaniami rynku i nie była zaskoczeniem. Niemniej od takich poziomów zdążyliśmy się mocno odzwyczaić, ponieważ ostatni raz tak wysokie stopy obowiązywały w... 2013 r.

Podwyższenie stóp procentowych było konieczne w obliczu grudniowej decyzji Urzędu Regulacji Energetyki o wzroście cen gazu oraz energii elektrycznej dla odbiorców indywidualnych – tak uważa Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan. Niemniej jak zauważa, stopy te są najwyższe od 2013 r., ale realne stopy procentowe ciągle pozostają ujemne, co nie zachęca do oszczędzania i wzmacnia krótkoterminowo popyt ze strony i przedsiębiorstw i konsumentów.

Jego zdaniem brakuje przede wszystkim „systemowych rozwiązań łagodzących niekontrolowane wzrosty cen gazu i energii dla przedsiębiorców”, które prędzej czy później i tak ponosi konsument.

Analitycy ING zwracają z kolei uwagę na fakt, że jeśli chodzi o skalę podwyżek stóp procentowych, to NBP ciągle pozostaje w tyle za innymi bankami centralnymi w regionie. Podczas gdy w Polsce dotychczas podwyżki osiągnęły poziom 215 pb, to w Czechach jest to 350 pb, a na Węgrzech 325 pb.

Tarcza antyinflacyjna wraz z obniżkami stawek VAT i akcyzy na nośniki energii i paliwa obniży inflację w pierwszej połowie roku, ale spowoduje również wydłużenie okresu podwyższonej inflacji, co z kolei przyczyni się do kolejnych podwyżek stóp procentowych.

Pełna ocena sytuacji inflacyjnej będzie możliwa dopiero po wygaśnięciu wszelkich programów osłonowych. ING przewiduje podwyżki stóp procentowych także w drugiej połowie tego roku (osiągając poziom 4 proc.), a nawet w 2023 r. (docelowo do 4,5 proc.).

Bardziej optymistyczny w prognozach jest Jakub Borowski z Credit Agricole, który zakłada jeszcze dwie podwyżki w najbliższych miesiącach – o 50 pb w lutym i 25 pb w marcu, co zakończy cały cykl podwyżek stóp procentowych.

RPP podniesie stopę referencyjną NBP o 50 pb i 25 pb odpowiednio w lutym i marcu 2022 r. i zakończy cykl podwyżek stóp - przewiduje Credit Agricole w komentarzu do wtorkowej decyzji RPP, która podniosła wszystkie stopy procentowe o 50 pkt. bazowych. Jak wskazał, RPP uważa, że podwyższona inflacja utrzyma się w 2022 r. (na co wpływ będą miały wysokie ceny prądu, gazu i energii cieplnej), ale w dłuższej perspektywie jej obniżaniu będzie sprzyjać wygasanie części wstrząsów gospodarczych oraz dotychczasowe podwyżki stóp procentowych.

Analitycy Santandera zakładają, że w lutym możliwa jest przerwa w podnoszeniu stóp proc., a Rada będzie chciała zapoznać się z projekcjami inflacji publikowanymi przez NBP na początku marca, a także przyjrzeć się wpływowi rządowej tarczy antyinflacyjnej. Dopiero po tym miałaby zapaść decyzja o kolejnej podwyżce. Przerwa nie jest jednak gwarantowana, sytuacja jest dynamiczna i nie można wykluczyć żadnej możliwości. Wskazali oni, że podobnie jak w grudniu Rada zapewniała o "zapewnieniu średniookresowej stabilności cen, przy jednoczesnym wspieraniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego".

Santander zakłada, że cykl podwyżek zakończy się na poziomie 3,5 proc.

W ocenie Banku Pekao do podwyżek stóp procentowych Radę nakłoniły m.in. „dalsze wydłużenie procesu powrotu inflacji do celu oraz relatywnie dobre dane ze sfery realnej”. Ponadto „Rada dysponowała również nowymi, znacznie wyższymi prognozami inflacji, o których w niedawnym wywiadzie wspominał prezes NBP” - napisał w komentarzu do decyzji RPP Piotr Bartkiewicz, ekspert Departamentu Analiz Makroekonomicznych Pekao.

Wszyscy ekonomiści są zgodni, że stopy procentowe jeszcze wzrosną, a to nie pozostanie bez wpływu na portfel Kowalskiego, któremu przyjdzie zmierzyć się nie tylko z wyższymi cenami w sklepach, ale i wyższymi ratami kredytów, szczególnie tych hipotecznych.

