Kombinat Konopny wart już 85 mln zł. Inwestorów w branżę konopną nie brakuje

Kombinat Konopny zakończył trzecią emisję akcji na platformie crowdfundingowej Crowdway. Zakładany kapitał udało się zebrać tym razem w 3 godziny, a udana emisja sprawia, że spółka założona przez Macieja Kowalskiego jest już warta 85 mln zł.

fot. iQoncept / / Shutterstock

Mimo trudnych warunków rynkowych, niestabilnego otoczenia makroekonomicznego oraz wysokiego kosztu kapitału, Kombinat Konopny z sukcesem przeprowadził kolejną emisję akcji na platformie inwestowania społecznościowego Crowdway, pozyskując w 3 godziny 4,5 mln zł. Spółkę założył i kieruje nią Maciej Kowalski, inicjator powstania Stowarzyszenia Wolne Konopie.

O sposobie inwestowania za pomocą platform crowdfundingowych pisaliśmy już wielokrotnie na łamach Bankiera, zarówno analizując ryzyka jak i potencjał tego rodzaju inwestycji, śledząc trendy i rozwijanie się tego typu platform w Polsce czy zwracając uwagę na zmiany regulacyjne, jakie w ich efekcie następują.

Także temat branży konopnej nie umyka uwadze redakcji, zwłaszcza jeśli dotyczy aspektów inwestycyjnych i spółek, które zwracają uwagę inwestorów. O tym, że tzw. legalizacja postępuje w kolejnych krajach Europy i świata, co jakiś czas przypominamy, sprawdzając, gdzie można uzyskać ekspozycją na coraz szerszą branżę konopną.

Trzecia już emisja Kombinatu Konopnego oferowała 1,5 mln akcji sprzedawanych po 3 zł za sztukę. To 5,3 proc. z ponad 28,16 mln wszystkich dotychczas wyemitowanych akcji, które po cenie z zakończonej oferty dają wycenę spółki na poziomie blisko 84,5 mln zł.

Podczas wcześniejszych ofert Kombinat Konopny zebrał w 2020 r. 4,2 mln zł w około 40 minut, a w 2021 r. 4,5 mln zł w rekordowe 7 minut. Choć w lutym 2023 r. blisko 1100 inwestorów wyłożyło kapitał w ciągu 3 godzin, to z uwagi na inne okoliczności, o których wspominałem na początku, także i tę ofertę należy uznać za sukces.

Wycena Kombinatu rośnie, inwestorzy chętnie wykładają pieniądze, ale możliwość wyjścia z inwestycji przy tego rodzaju inwestowaniu społecznościowym daje właściwe dopiero debiut na giełdzie. Ten spółka ma zamiar przeprowadzić wkrótce.

„W tym roku, na przełomie drugiego i trzeciego kwartału, spółka planuje złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu akcji na NewConnect. Następnym planowanym krokiem jest przejście na Główny Rynek” – czytamy w informacji prasowej.

Tym razem środki z emisji spółka w znacznej części chce przeznaczyć na marketing swoich produktów. Poza tym Kombinat chce uzupełnić linię technologiczną przerobu włókna konopnego oraz rozwinąć ofertę zielarską, ukierunkowaną na produkty BIO dla najbardziej wymagających klientów. Marketing ma odegrać kluczową rolę, ponieważ jak wskazuje spółka w styczniu 2023, dzięki płatnej promocji, wartość sprzedaży w sklepie internetowym spółki wzrosła już niemal dwukrotnie w porównaniu do września 2022 r.

Kombinat Konopny

„Prawie 1,7 mln Polaków regularnie korzysta z produktów zawierających CBD, na tej podstawie można szacować wielkość rynku na blisko miliard złotych rocznie. A mówimy tu tylko o części naszego biznesu, bo włókiennictwo to osobny temat. Do tej pory nasza komunikacja z klientami ograniczała się do działań organicznych, stąd obsługujemy zaledwie niewielką część tego rynku. Wyraźnie widzimy, że potrzebujemy wzmocnienia naszego przekazu reklamą, by dotrzeć do tak dużej grupy potencjalnych klientów” – komentuje prezes i główny akcjonariusz Maciej Kowalski.

Spółka zakłada, że w 2024 r. wreszcie osiągnie zysk przy systematycznie rosnących przychodach. Rok 2022 spółka zakończyła z przychodami na poziomie 3,7 mln zł. W tym roku przewiduje przychody na poziomie 5 mln zł, a w kolejnym – wzrost do 12 mln zł, co ma przełożyć się na zysk w wysokości 2 mln zł.

Kombinat Konopny

Kombinat Konopny zajmuje się działalnością operacyjną w dwóch segmentach produktów konopnych: zielarskim i włókienniczym. Obecnie podstawowym źródłem dochodów spółki jest zielarstwo, jednak 1,7 mln zł uzyskanych z emisji ma zostać przeznaczone na zwiększenie aktywności w obszarze włókienniczym. Zasiew konopi w 2023 r. ma objąć 100 ha. Od początku działania spółka zajmuje się legalną w całej UE uprawą konopi, z których powstają jej produkty.