Kombinat Konopny przebił Wisłę Kraków. Rekord crowdfundingu w Polsce

Oferta publiczna akcji Kombinatu Konopnego zakończyła się w błyskawicznym tempie. Zbiórka trwała około 40 minut, co jest nowym rekordem polskiego crowdfundingu udziałowego.

– W Kombinat Konopny zainwestowałem już blisko 4 miliony zł, dwa lata pracy, kilkanaście lat doświadczenia i sto procent zaangażowania. Dziś branża konopna przeżywa swoje "momentum" w Polsce i na świecie. To najlepszy czas, by Kombinat nabrał wiatru w żagle i stał się liderem odbudowy polskiego rynku konopnego. To się dzieje tu i teraz, dzięki grupie ponad 700 inwestorów społecznościowych! Ogromnie dziękuję za tak niesamowity odzew! – powiedział Maciej Kowalski, prezes Kombinatu Konopnego.

O tym, że branża konopna jest jedną z najszybciej rozwijających się w wielu państwach, pisaliśmy już nieco ponad trzy miesiące temu. W tekście „Konopie na GPW. Branża przyszłości?” wskazywaliśmy jednak, że w Polsce jej ewentualny sukces w znacznej mierze zależeć będzie od regulacji prawnych. Ponadto, mimo że pojedyncze podmioty związane z konopiami znajdują się nawet na giełdzie, to do tej pory raczej nie zachwycały inwestorów.

Tymczasem na rynku pojawiła się oferta crowdfundingowa Kombinatu Konopnego. Sprzedaż akcji ruszyła 16 listopada o 16:20 i w około 40 minut zebrano aż 4,2 mln złotych. W Polsce jeszcze nigdy zbiórka podobnej kwoty nie zakończyła się równie szybko. Nawet bardzo głośna akcja crowdfundingowa Wisły Kraków z 2019 roku trwała ponad 24 godziny. W przypadku oferty Kombinatu Konopnego licznych problemów technicznych doświadczyła nawet platforma crowdfundingowa Crowdway, która nie wytrzymała tak ogromnego zainteresowania.

Pakiety inwestorskie startowały od 420 zł. W ramach crowdfundingowych bonusów spółka zaplanowała m.in. szkolenie lub kolację z Maciejem Kowalskim, możliwość zostania partnerem handlowym, uczestnictwo w zamkniętej grupie R&D czy zaproszenie na żniwa.

Prezes nie wyskoczył jak filip z konopi

Za powstanie spółki Kombinat Konopny odpowiada Maciej Kowalski, który dotychczas posiadał 100 proc. udziałów w tym podmiocie (po emisji będzie właścicielem 82,64 proc. udziałów). Tematem konopi zajmuje się już od kilkunastu lat, a w latach 2014-2018 stworzył i rozwinął firmę HemPoland, która z chwilą przejęcia przez kanadyjską spółkę The Green Organic Dutchman wyceniona została na 100 mln złotych.

Środki pozyskane z emisji mają pozwolić sfinansować komercjalizację dwóch podstawowych gałęzi rozwoju Kombinatu Konopnego: uruchomienie produkcji wyrobów tekstylnych oraz produkcja przystępnych cenowo olejków CBD. Dzięki środkom z emisji akcji uruchomiona zatem zostanie rzemieślnicza produkcja przędzy konopnej, z której następnie powstaną wyroby odzieżowe i tapicerskie. W przypadku olejków CBD spółka obiecuje z kolei rewolucję cenową i oferowanie produktu zawierającego 500 mg CBD za 30 złotych, gdy obecnie średnia cena rynkowa wynosi 120 zł. Pomóc w tym mają „przełomowe technologie”, które znacznie obniżą koszty produkcji.

Plan 5-letni zakłada osiągnięcie skali produkcji pozwalającej na osiąganie przychodów na poziomie 25 mln zł rocznie przy 25 proc. marży EBITDA. W tym czasie planowane jest przygotowanie oferty publicznej, dzięki której Kombinat Konopny stanie się spółką giełdową. Debiut na giełdzie ma również pozwolić pozyskać środki na kolejne inwestycje. „Na podstawie własnych wyliczeń” spółka założyła nawet 5-krotny wzrost wartości akcji w ciągu 5 lat. Należy pamiętać, że jest to jednak jedynie cel i nie ma żadnej gwarancji, że tak będzie w rzeczywistości.

Harmonogram działań spółki wygląda następująco:

II kwartał 2021 r. - rozpoczęcie certyfikacji ekologicznej na 40-hektarowej plantacji Kombinatu Konopnego,

IV kwartał 2021 r. - rozpoczęcie produkcji olejków CBD,

2022 r. - uruchomienie produkcji wyrobów tekstylnych,

2025 r. - planowany debiut na giełdzie.

Produkty dostępne już dziś

Już teraz w ofercie Kombinatu Konopnego można znaleźć suplementy diety w kapsułkach oparte na konopiach włóknistych – „Zioła na dobry nastrój” i „Zioła na koncentrację”. Produkty te wykorzystują odpowiednio przygotowany susz konopny, który dzięki pominięciu etapu ekstrakcji zawiera pełny profil dobroczynnych dla organizmu substancji, takich jak kannabinoidy, terpenoidy oraz flawonoidy. W firmowym sklepie zakupić można również konopie dekarboksylowane, które przygotowane zostały na potrzeby dalszego przetwórstwa, a także pyłek konopny i kwiaty konopi włóknistych.

Warto tu wspomnieć, że uprawa konopi włóknistych jest w Polsce legalna w przeciwieństwie do konopi indyjskich, które zawierają wysokie stężenie odurzającego składnika THC (TetraHydraCannabinol). Z kolei zawarty w konopiach siewnych CBD (skrót od Kannabidiol) jest najważniejszą substancją aktywną popularnych suplementów diety.

Główne zagrożenia przed spółką

Oferta publiczna akcji Kombinatu Konopnego nie była jednak wolna od zagrożeń. Przede wszystkim należy pamiętać, że to spółka na bardzo wczesnym etapie rozwoju, a zatem ryzyko z nią związane jest bardzo duże. Do tej pory Kombinat Konopny głównie ponosił koszty, a strata netto za 2019 rok wyniosła 833 tys. złotych. Niezbyt wiele wiadomo także na temat dużych zobowiązań spółki, a w sprawozdaniu na koniec ubiegłego roku w pozycji kredyty i pożyczki widniała kwota aż 1,7 mln złotych. Kolejna sprawa to plany wejścia w nowe segmenty rynkowe. Niepewne jest, jakiej jakości produkty dostarczy spółka oraz czy zdoła pokonać ewentualną konkurencję.

W przypadku zbiórek crowdfundingowych często pojawiającym się zastrzeżeniem są także wysokie wyceny spółek. W tym przypadku po emisji będzie łącznie 24,2 mln akcji, które zostały wycenione po 1 złoty każda. Bazując na tej cenie, wartość całego przedsiębiorstwa można oszacować na ponad 20 mln złotych. Ciężko jednak przyrównać to do kogokolwiek innego, a i na odniesienie tej wyceny do uzyskiwanych wyników przez Komibinat Konopny jest zdecydowanie za wcześnie. Pewne problemy mogą się również pojawić się w przypadku chęci wyjścia z inwestycji, co nie zawsze jest łatwe w przypadku podmiotów pozagiełdowych.