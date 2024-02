Kołodziejczak wąchał ukraiński cukier. Czy wyrasta afera jak ze zbożem technicznym?

"Ma dziwny zapach" - komentuje Michał Kołodziejczak, pochylając się nad cukrem, który wjeżdża do Polski z Ukrainy. Urzędnicy uspokajają, że to cukier do przemysłu, czyli... do dżemów i oranżady. Czy nic się nie zmieniło od czasów zboża technicznego?

fot. @EKOlodziejczak_ / / Twitter

Wiceminister Michał Kołodziejczak weekend spędził na granicy polsko - ukraińskiej, na której kontrolował towary i ich dokumenty, które wjeżdżają na teren Polski. Pierwsze wnioski są alarmujące. Jak się okazuje, znaczna część żywności ma w listach przewozowych ma cel: kraje nadbałtyckie, czyli Litwa, Łotwa i Estonia. Czy po przeładowaniu tam trafiają do Polski? To należałoby zdaniem Kołodziejczaka dokładnie zbadać.

Jest jednak prawdopodobieństwo, że rzepak, pszenica, otręby jadą na chwilę na Litwę i wracają tutaj [do Polski - przypis red.]. Trzeba całkowicie wyeliminować takie podejrzenie - informuje wiceminister.

Na platformie społecznościowej Kołodziejczak przyjrzał się ukraińskim owocom. "Zapleśniałe maliny cofnięte na Ukrainę. Po takich malinach może być jeden wniosek: embargo na ukraińskie maliny mrożone, których do Polski w 2023 roku przyjechało ponad 60 tysięcy ton". Już w tym roku to kilkaset ton, których cena to 1 euro 15 centów, czyli około 5 zł. Jak alarmuje wiceminister, w Polsce za taką cenę nie opłaca się ich uprawiać. Ja się na to nie godzę, budujemy polską produkcję i ograniczamy przywóz" - zaznaczył wiceminister.

Bulwersująca okazała się także spraw cukru. Wcześniej już izby rolnicze zwracały uwagę, że należałoby obłożyć embargiem także ten pochodzący z Ukrainy, gdyż niekontrolowany jego napływ bezpośrednio zagraża konkurencyjności dla polskiego produktu, a w konsekwencji spowoduje spadek opłacalności produkcji cukru. Teraz okazuje się, że poważne wątpliwości budzi jego jakość.

Cukier miał co najmniej "dziwny" zapach. Urzędnicy tłumaczyli, że może taki być, bo to cukier do przemysłu.. czyli np. do dżemów bądź oranżady. Według mnie sprawa powinna hyc dokładnie wyjaśniona, a jeśli nie to powrót na Ukrainę. Zero tolerancji - ostro reaguje Kołodziejczak.

Dziwnie pachnący cukier w dżemie i tak się "zamaskuje". Tak jak mieliło się mąkę techniczną na 300 tys. bochenków chleba, który zjedliśmy...

