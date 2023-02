Kolejowa "zakopianka" ponownie zamknięta. Pociągi nie dojadą pod Tatry

1 marca, po zimowej przerwie, ruszają kolejne prace na linii kolejowej Sucha Beskidzka – Chabówka - Zakopane. Przerwa w ruchu pociągów pod Tatry potrwa do 21 czerwca. W tym czasie zostanie m.in. zmodernizowana stacja Szaflary, a w Poroninie powstanie podziemne przejście pomiędzy peronami.

Jak informuje biuro prasowe PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ruch pociągów do Zakopanego powróci na czas wakacyjny, a później rozpocznie się ostatni etap remontu trasy. W grudniu zostanie otwarta stacja końcowa w Zakopanem.

Od środy za pociągi dalekobieżne Intercity, m. in. z Warszawy i Trójmiasta na odcinku Kraków – Zakopane będzie kursowała zastępcza komunikacja autobusowa. Autobusy zastępcze pojadą także na odcinku Sucha Beskidzka - Zakopane za pociągi Polregio.

Wszystkie prace na kolejowej zakopiance maja się zakończyć do grudnia bieżącego roku. Dzięki trwającemu od 2018 r. remontu, czas jazdy pociągiem na linii Kraków – Zakopane ma skrócić się do ok. 2 godzin. Podróżni zyskają także nowe, komfortowe stacje i przystanki.

Inwestycje na kolejowej zakopiance, w tym modernizacja i budowa przystanków realizowane są w ramach projektu „Prace na liniach nr 97, 98 ,99, na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane”. Projekt o wartości ponad 1,1 mld zł netto jest współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.(PAP)

