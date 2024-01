Kolejny wyrok TSUE korzystny dla frankowców. Dzięki niemu postępowanie będzie prostsze i krótsze

Frankowcy zyskają wsparcie. Powołano pełnomocnika ds. kredytów frankowych Powołałem pełnomocnika ministra sprawiedliwości do spraw ochrony praw konsumenta po to, by się zajął kompleksowo kredytami frankowymi i sporami, które z tego tytułu wynikły, a także pełnomocnika ds. biegłych sądowych – powiedział w piątek minister sprawiedliwości Adam Bodnar.