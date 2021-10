Prezes PGNiG: Kolejny wniosek o podwyżkę cen gazu jest nieunikniony

fot. Marian Weyo / / Shutterstock

Kolejny wniosek o podwyżkę cen gazu jest nieunikniony - poinformował prezes PGNiG Paweł Majewski.

"Kolejna podwyżka taryfy na gaz jest nieunikniona. Będziemy starali się ten wniosek składać w taki sposób, by wzrost ceny był jak najmniej dotkliwy dla gospodarstw domowych. Oczywiście w rękach prezesa URE jest decyzja, w jakiej skali będzie podwyżka" - powiedział dziennikarzom prezes Majewski w kuluarach Kongresu 590.

"Na pewno wniosek nie będzie taki, jak wzrosty cen gazu, z którymi mamy do czynienia w tej chwili na europejskich giełdach. To jest działanie zupełnie bezprecedensowe i niespotykane do tej pory. Jest to efekt działań Gazpromu. Mam nadzieję, że Komisja Europejska zacznie teraz dostrzegać, jak może wyglądać szantaż energetyczny ze strony rosyjskiej" - dodał prezes.

Pytany, kiedy wniosek może trafić do URE, zastrzegł, że decyzja w tej sprawie należy do prezesa PGNiG Obrót Detaliczny.

Paweł Majewski poinformował, że magazyny gazu w Polsce są wypełnione niemal w 100 proc. Dodał też, że do tej pory nie otrzymał sygnałów ze strony największych firm, klientów PGNiG, że chcieliby ograniczać odbiory gazu z PGNiG. (PAP Biznes)

