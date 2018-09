Kolejny weekend z przerwami w bankach. Niedziałające karty i bankowość internetowa

Klienci banków nie mają co liczyć na taryfę ulgową. Po obfitym w przerwy poprzednim weekendzie najbliższe dni znowu mogą dać się we znaki korzystającym z usług niektórych instytucji – tym bardziej, że część z nich zapowiada utrudnienia w korzystaniu z bankomatów oraz kart płatniczych.

Prace informatyczne na weekend, który rozpoczyna się w piątek, 21 września 2018 r., zapowiada aż jedenaście banków. Do ich grona zaliczają się: Bank Millennium, Bank Pocztowy, Deutsche Bank, EnveloBank, eurobank, ING Bank Śląski, Inteligo, neoBank, PKO Bank Polski, Santander oraz T-Mobile Usługi Bankowe.

Bank Millennium

Prace techniczne zaplanowane w Banku Millennium obejmą kilka obszarów banku. W niedzielę (23 września 2018 r.) w godz. 01.00 – 04.00 nie będą działać nie tylko systemy transakcyjne (Millenet, aplikacja mobilna), ale również płatności BLIK oraz transakcje kartowe. Przerwa obejmie zarówno transakcje kartami w sklepach, jak i wypłaty z bankomatów.

Bank Pocztowy i EnveloBank

Bank Pocztowy oraz jego internetowa marka EnveloBank poinformowały swoich klientów o pauzie w dostarczaniu wszystkich usług już na kilka dni przed przerwą. Prace zaczną się w sobotę (22 września 2018 r.) o godz. 20.35 i przeciągną się do niedzieli (23 września 2018 r.) do godz. 18.00. W tym czasie klienci nie zalogują się do systemów bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnej EnveloBanku, a infolinia będzie działać wyłącznie w zakresie informacyjnym. Na stronie internetowej Banku Pocztowego można również przeczytać, że klienci nie skorzystają w podanych godzinach z wniosków kontaktowych oraz produktowych.

Na długą przerwę trwającą blisko cały weekend muszą się przygotować klienci Deutsche Banku. Systemy db easyNET i db powerNET oraz szybkie płatności internetowe będą całkowicie niedostępne, natomiast Teleserwis będzie działał w ograniczonym zakresie. Bank dodatkowo uprzedza, że w przypadku realizacji niektórych transakcji kartowych także można napotkać na problemy. Wspomniane prace będą miały miejsce w sobotę (22 września 2018 r.) od godz. 00.00 do 23.59 oraz niedzielę (23 września 2018 r.) w godz. 08.00 – 23.59.

eurobank

Jako pierwszy prace modernizacyjne rozpocznie eurobank. Start przerwy został wyznaczony na piątek (21 września 2018 r.) na godz. 23.35, a jej koniec na godz. 04.30 kolejnego dnia (22 września 2018 r.). Podczas prac nie będzie możliwe korzystanie z bankowości internetowej oraz mobilnej.

ING Bank Śląski

Z krótką przerwą muszą się także liczyć klienci ING Banku Śląskiego, który wypunktował na swojej stronie internetowej, w przypadku których usług można spodziewać się utrudnień. Należą do nich system bankowości internetowej, aplikacja mobilna, bankomaty oraz wpłatomaty, system ING CardsOnLine, płatności BLIK oraz polecenie przelewu Płać z ING. Całkowicie niedostępny będzie z kolei proces zamówienia i digitalizacji kart HCE. Prace zostaną przeprowadzone w godzinach nocnych - w poniedziałek (24 września 2018 r.) między godz. 00.00 a godz. 03.00.

PKO Bank Polski i Inteligo

Kolejnymi instytucjami, które w ten weekend wyłączą niektóre ze swoich usług, są PKO Bank Polski oraz Inteligo. Prace informatyczne odbędą się w niedzielę (23 września 2018 r.) w godz. od 00.00 do godz. 13.00. W tym czasie nie będzie możliwe korzystanie z serwisu internetowego oraz telefonicznego iPKO, iPKO biznes oraz Inteligo, usług „Płacę z iPKO”, „Płacę z Inteligo” oraz innych funkcji aplikacji mobilnej niż realizacja wypłat z bankomatów oraz płatności w sklepach stacjonarnych oraz internetowych. Aplikacje mobilne będą całkowicie „nieczynne” tylko w wąskim zakresie czasowym – między godz. 00.05 a godz. 03.00.

neoBank

Utrudnienia w obsłudze kart płatniczych oraz bankomatów zapowiada również neoBank. Prace konserwacyjne, które mogą przeszkodzić w korzystaniu z „plastików”, odbędą się w niedzielę (23 września 2018 r.) w godz. 00.00 – 06.00.

Santander Bank Polska

Po zmianie nazwy, Santander, czyli dawny Bank Zachodni WBK, zaplanował przerwę jedynie dla klientów Biura Maklerskiego. W niedzielę (23 września 2018 r.) od godz. 00.00 do godz. 12.00 serwis oraz aplikacja Inwestor będą niedostępne. Klienci, którzy będą chcieli sprawdzić dane w aplikacji NOL3 lub w zakładce Notowania, także będą musieli uzbroić się w cierpliwość – dostęp do nich zostanie wyłączony w piątek (21 września 2018 r.) o godz. 21.00., a ich przywrócenie nastąpi w poniedziałek rano przed rozpoczęciem sesji giełdowej.

Ostatnim, który poinformował klientów o pracach weekendowych, jest T-Mobile Usługi Bankowe. W sobotę (22 września 2018 r.), między godz. 18.00 a godz. 22.00 nie będzie dostępny Wirtualny Oddział. Jako alternatywę bank proponuje kontakt z infolinią.

MDe