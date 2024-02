Kolejny rosyjski atak na Kijów. W mieście działa obrona lotnicza

Co się stanie, gdy Ukraina przegra wojnę? Według Niemców na zachód ruszy 10 mln uchodźców Niemiecki rząd spodziewa się, że jeśli Ukraina przegra wojnę, kraj ten może opuścić około 10 milionów osób, Większość uchodźców udałaby się do Europy Zachodniej, a Niemcy byłyby jednym z krajów docelowych, dowiedziała się gazeta "Welt am Sonntag" z kręgów służb bezpieczeństwa i parlamentarnych.