Kolejny rekord polskiego artysty. Dzieło Fangora sprzedane za ponad 7 mln zł

DESA

Ponad 7,3 mln zł. To absolutny rekord ceny sprzedaży obrazu w Polsce i kwota, za którą w DESA Unicum sprzedane zostało dzieło Wojciecha Fangora „M22”. Praca jest jedną z zaledwie trzech rozet stworzonych przez wybitnego artystę.

Podczas grudniowej aukcji po raz pierwszy w Polsce zlicytowane zostały też instalacje. Za ponad 3,6 mln zł. sprzedana została praca Romana Opałki Całkowity obrót z trzech jesiennych aukcji sztuki współczesnej wyniósł ponad 30 mln zł.

Wojciech Fangor to jedyny polski twórca, który miał swoją indywidualną wystawę w Guggenheim Museum w Nowym Jorku. Prowadził działalność pedagogiczną na uniwersytetach w Anglii i USA. Jego prace znajdują się w największych kolekcjach na świecie. „M22” to hipnotyzujący obraz pulsujący kolorem i niesamowite połączenie przeciwstawnych barw, które tworzą wzrokową iluzję. Twórca w sposób niezwykle wyrafinowany prowadził grę optyczną pomiędzy swoimi płótnami a widzem. To właśnie ona sprawiła, że jest rozpoznawalny na całym świecie. Na jego dorobek składają się prace zarówno abstrakcyjne, jak i figuralne, jednak to właśnie abstrakcje Wojciecha Fangora zyskały ogromne uznanie.

W 2018 roku w DESA Unicum jego dzieło „M39” sprzedane zostało za kwotę niemal 5 milionów złotych i stało się zostało najdrożej sprzedanym obrazem w Polsce. Teraz ten rekord został pobity. Obok dzieła Wojciecha Fangora podczas aukcji „Sztuka Współczesna. Op-art i Abstrakcja Geometryczna” za ponad 1,1 mln zł sprzedana została praca „Relief biało-czerwono-fioletowy” Henryka Stażewskiego, a dzieło Victora Vasarely'ego „Vega-Bk” kupiono za ponad 800 tys. zł.

W DESA Unicum po raz pierwszy pojawiły się również ikoniczne instalacje autorstwa najważniejszych polskich twórców. Za dzieło Romana Opałki „DETAL 3546421 - 3562392" z cyklu „1965/1 - ∞” zapłacono ponad 3,6 mln zł. Obrazy liczone Romana Opałki na aukcjach na całym świecie osiągają rekordowe kwoty. Sam artysta jeszcze przed śmiercią był najdroższym żyjącym twórcą, a jego program artystyczny to jedno z najważniejszych dzieł konceptualizmu. Jego poetyckie prace mają na celu zobrazowanie upływu czasu. Roman Opałka wierzył, że poprzez powtarzalność i konsekwencję pracy jest w stanie dostrzec procesy kierujące ludzkim życiem. Jego koncepcja nieustannie zaskakuje widzów od kilkudziesięciu lat, poruszając emocje i wyobraźnię. Podczas aukcji poświęconej instalacjom kupiona została również pracę Ryszarda Winiarskiego „Gra nr 7”, ,jej cena wyniosła 885 tys. zł. Z kolei dzieło Tadeusza Kantora sprzedane zostało za kwotę ponad 1 mln zł.

10 grudnia odbędzie się aukcja „Sztuka Dawna. XIX w., Modernizm, Międzywojnie”. Po raz pierwszy wybitny, wart nawet 6 mln złotych obraz Tamary Łempickiej, najdroższego polskiego artysty w historii i trzeciej najdroższej artystki na świecie, pojawi się na aukcji w Polsce.

źródło: informacja prasowa