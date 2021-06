Kolejny protest Białorusinów w pobliżu przejścia granicznego

fot. Michał Kość / / FORUM

Białorusini przebywający w Polsce zorganizowali w sobotę pikietę w Koroszczynie (Lubelskie) w pobliżu polsko-białoruskiego przejścia drogowego. Przez 20 minut zablokowali drogę nr 68 prowadzącą w kierunku terminali. Domagali się m.in. zaostrzenia sankcji UE wobec władz Białorusi.

Sobotni protest w pobliżu przejścia drogowego w Koroszczynie odbył się w ramach akcji „Dla wolnej Białorusi”, która rozpoczęła się tydzień temu. Była to kolejna pikieta po protestach w Bobrownikach i Kuźnicy Białostockiej.

Uczestnicy protestu w Koroszczynie pikietowali w sobotę na poboczu drogi w pobliżu polsko-białoruskiego przejścia drogowego, trzymając w rękach transparenty i flagi białoruskie. Na 20 minut zablokowali ruch na drodze nr 68 prowadzącej w kierunku terminali, siadając na przejściu dla pieszych. Pikietujący domagali się zaostrzenia sankcji Unii Europejskiej wobec władz Białorusi oraz otwarcia granic przez Aleksandra Łukaszenkę dla Białorusinów.

„Chcemy od białoruskich władz otwarcia granic dla zwykłych obywateli Białorusi. Żeby mogli wyjeżdżać do pracy nie przez Moskwę, a normalnie przez przejścia graniczne autobusem czy samochodem osobowym” - powiedział jeden z uczestników Paweł. Inny pikietujący dodał, że Białorusini mogą teraz wyjeżdżać z kraju raz na pół roku. „I to tylko wtedy, gdy mają Kartę Pobytu, obywatelstwo polskie albo gdy wyjeżdżają na studia, zaś do pracy muszą mieć przy sobie zaproszenie i umowę” – sprecyzował Mikołaj.

Uczestników akcji w Koroszczynie wspierał na miejscu były ambasador Białorusi w Argentynie Uładzimir Astapienka, członek Narodowego Zarządu Antykryzysowego. Zwrócił uwagę, że białoruska granica jest jedyną w Europie, która jest zamknięta dla wszystkich Białorusinów, jak i cudzoziemców mieszkających w Białorusi.

„Wcześniej można było latać samolotami, ale teraz, kiedy niebo jest zamknięte po incydencie z lotem Ryanairem, to Białorusini nie mają już jak wyjechać. Myślę, że to jest jak łagier koncentracyjny, w którym żyją wszyscy obywatele tego kraju” – powiedział Astapienka.

Autorka: Gabriela Bogaczyk