Kolejny producent gier wybiera się na giełdę

Producent gier Plot Twist złożył dokument informacyjny do GPW i planuje debiut na NewConnect wiosną bieżącego roku - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

/ Informacja prasowa

Plot Twist (dawniej Awesome Industries sp. z o.o. i Plot Twist sp. z o.o.) powstało w 2013 roku. Główną działalnością studia jest produkcja gier wideo na PC i konsole. Najważniejszym projektem w portfolio spółki jest "Drift Zone".

Tytuł zadebiutował w 2014 roku w Google Play i AppStore, a w kolejnych latach także na PC i konsolach. W 2020 roku miała miejsce premiera kolejnej części projektu – "Drift Zone Arcade" – w wersji na Nintendo Switch. Prace nad tytułem "The Last Case of Benedict Fox" prowadzone są od IV kw. 2020 roku.

Plot Twist ustaliło datę premiery autorskiego tytułu "The Last Case of Benedict Fox" na 27 kwietnia br. Gra zadebiutuje na platformach Xbox Series X|S, Xbox One i PC. Wydawcą gry jest Rogue Games. (PAP Biznes)

epo/ osz/