Kolejny polski elektryk na horyzoncie. Tym razem to „dostawczak”

Samochody elektryczne mają tylu zwolenników, co przeciwników – jednak zmiana technologiczna jest już przesądzona. Nad elektrycznym „dostawczakiem” pracuje polska firma, a badania, testy oraz prototypowanie finansują Fundusze Europejskie. Wkład wynosi ponad 20 mln złotych. Efekty już widać, bo elektromobilny „e-Van” od Innovation AG może się pochwalić ponadprzeciętnymi parametrami.

Transport – to na nim opiera się całe nasze życie. Przewożenie towarów przeważnie odbywa się samochodem, więc elektromobilność wpłynie także na ten obszar. Na wprost wyzwań zielonej rewolucji w motoryzacji wychodzi Innovation AG ze swoim prototypem elektrycznego samochodu dostawczego – „e-Van”.

NCBiR marzy o polskim elektrycznym samochodzie dostawczym

Projekt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pod nazwą „e-Van” wystartował w 2020 roku. Ma on doprowadzić do powstania samochodu dostawczego do o masie 3,5 t., posiadającego napęd elektryczny (BEV lub FCEV), o parametrach niedostępnych na rynku – 1000 kg ładowności przy jednoczesnym zasięgu 250 km dla pojazdu typu BEV lub 400 km dla pojazdu typu FCEV.

Tak zdefiniowanych parametrów nie da się osiągnąć poprzez proste zintegrowanie istniejących obecnie na rynku technologii. Oznacza to, że przedsięwzięcie jest impulsem do rozwoju nowych rozwiązań oraz metod w obszarze związanym m.in. z konstruowaniem pojazdów, chemią, mechaniką, energetyką, materiałami oraz IT.

Fenomen branży aut elektrycznych polega między innymi na tym, że możemy w sposób prosty i szybki dowolnie konfigurować parametry napędu - przyśpieszenie, prędkość, czy zasięg - czytamy na stronie Innovation AG.

Projekt „e-Van” ma rozwinąć polską motoryzację

Celem przedsięwzięcia „e-Van” jest stymulowanie wzrostu polskiej branży motoryzacyjnej poprzez wsparcie rozwoju i wdrożenia na rynek technologii alternatywnych źródeł energii w uniwersalnych pojazdach dostawczych o napędzie elektrycznym kat. N1. Powstały pojazd ma cechować się przede wszystkim wysoką niezawodnością i trwałością, funkcjonalnym i ergonomicznym wnętrzem, nowoczesnym wyglądem oraz przede wszystkim ma być oparty o uniwersalną platformę jezdną przeznaczoną pod różne zabudowy – czytamy na stronie NCBiR.

Przy wykorzystaniu finansowania uruchomionego w ramach procedury zamówień przedkomercyjnych, opracowane zostały pojazdy dostawcze kat. N1, o uniwersalnym zastosowaniu, charakteryzujące się wysokim zasięgiem przy ładowności co najmniej 1000 kg. Zgodnie z założeniami, pojazd dostawczy o napędzie elektrycznym kat. N1 ma być gotowy do produkcji na przełomie roku 2023/2024 r. Wiosną tego roku, pierwszy prototyp wyprodukowany przez Innovation AG uzyskał dopuszczenie do ruchu i wyjechał na drogi.

Kanciasta sylwetka, ponadprzeciętne osiągi – polski elektryczny „dostawczak”

„e-Van” produkcji Innovation AG zaskakuje sylwetką – mocno kanciastą i nieco futurystyczną. Za projekt odpowiadała pracownia Exeon z Krakowa. Z kolei wnętrze, jak na auto użytkowe przystało, cechuje minimalizm. Zestaw wyświetlaczy i system infotainment (także projektowany od podstaw przez Innovation AG) rozmieszczono na dwóch dużych ekranach. Samochód mieści trzy fotele oraz sporo przestrzeni na ładunek. Dodatkowo, na masce i części dachu, umieszczono panele słoneczne o łącznej mocy 260 W – według założeń mają pokrywać połowę zapotrzebowania na moc układu klimatyzacji w słoneczne dni.

Ważniejsza od karoserii i wnętrza (które można dość łatwo zmienić wg życzeń klienta) jest platforma, czyli całe zawieszenie, napęd, infrastruktura wysokiego napięcia, wraz z baterią, falownikiem, opomiarowaniem i systemem zarządzania nimi (BMS), a także systemami wspomagania kierowcy (utrzymywania w pasie ruchu, czy awaryjnego hamowania) i resztą oprogramowania, projektowanymi przez Innovation AG na potrzeby platformy Eagle.

„e-Van” ma być napędzany przez silnik o mocy 160 kW, umożliwiający utrzymywanie prędkości 140 km/h. Bateria ma 105 kWh pojemności i według testów pozwalać na przejechanie ponad 300 km. Nie zabraknie oczywiście szybkiego ładowania akumulatora mocą 90 kW. W pojeździe zdecydowano o wykorzystaniu ogniw LFP (litowo-żelazowo-fosforanowe), które zapewniają większą żywotność niż powszechnie stosowanych przez europejskich producentów pojazdów ogniw NMC.

Polscy konstruktorzy zdecydowali się na wyposażenie auta w trzystopniową skrzynię biegów. – Badaliśmy opłacalność wykorzystania takiej przekładni i dla auta dostawczego ma to sens. Wykorzystywany przez nas silnik elektryczny w optymalnym punkcie pracy dochodzi do 95% sprawności i dzięki przekładni możemy utrzymywać bardzo wysoką sprawność w szerszym zakresie obrotów (i prędkości)pojazdu. Dzięki zastosowaniu skrzyni byliśmy w stanie zwiększyć zasięg auta o 20 proc. – wylicza w rozmowie z Wysokim Napięciem, Piotr Gryszczuk, Chief Technology Officer w Innovation AG.

„e-Van” wysoko oceniony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Kolejny etap projekt „e-Van” realizowanego przez Innovation AG w ostatnich dniach kwietnia br. został oceniony przez ekspertów z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Twórcy nie kryją dumy, że w ocenie merytorycznej projektu udało się uzyskać 98 na 100 możliwych punktów.

Warto zaznaczyć, że nad elektrycznymi samochodami dostawczymi pracują też inne podmioty – do konkursu przystąpiło 10 firm. Wydaje się jednak, że Innovation AG jest obecnie jednym z najbardziej zaawansowanych projektów.

Od rajdów do elektrycznego samochodu dostawczego. Kto stoi za sukcesem Innovation AG?

Twórca Innovation AG – Albert Gryszczuk na samochodach zna się jak mało kto – w branży działa od 20 lat. W 2007 roku ukończył słynny Rajd Dakar samochodem własnej konstrukcji. Później odpowiadał za modyfikacje porsche cayenne, którym Adam Małysz startował w Rajdzie Dakar 2012.

W kolejnych latach, jednym z głośniejszych projektów był "Sokół 4x4" – spalinowy Land Rover Defender został przerobiony na całkowicie elektryczny pojazd, jeden z nich do dnia dzisiejszego jeździ we flocie KGHM, inny pracuje jako pogotowie energetyczne Zgorzeleckiego Klastra Energii, czy w Lasach Państwowych. Wcześniej miesiące testów samochodów odbyły się... w kopalniach węgla brunatnego PGE. Ekokonwersji poddawane są także busy - np. Ford Transit z elektrycznym napędem jeździ we flocie InPostu.

