KE pracuje nad kolejnymi sankcjami. "Ogłosimy je, gdy nadejdzie właściwy czas"

Rzecznik KE Peter Stano poinformował na konferencji w Brukseli, że w Unii Europejskiej trwają prace nad kolejnym sankcjami wobec Rosji. "Kiedy nadejdzie właściwy czas, ogłosimy je" - powiedział.

"Jeśli chodzi o następny pakiet sankcji najwyżsi przedstawiciele UE, liderzy UE, a także przedstawiciele państw członkowskich, wypowiedzieli się jasno, że kontynuujemy prace nad kolejnymi restrykcjami. Kiedy nadejdzie właściwy czas, ogłosimy je" - zaznaczył.

Od końca lutego Unia Europejska nałożyła pięć pakietów sankcji na Rosję. Obejmują one rosyjskie banki, szereg sektorów gospodarki tego kraju, rosyjskich oligarchów, jak również prezydenta Rosji Władimira Putina. Obecnie trwają prace nad kolejnym, szóstym pakietem. Otwartym pozostaje pytanie, czy w pakiecie znajdą się sankcje na rosyjski gaz i ropę.

Polska jest wśród krajów UE, które apelują do pozostały państw członkowskich o nałożenia jak najostrzejszych sankcji na Rosję. Mówił o tym podczas wizyty we Lwowie premier Mateusz Morawiecki.

"To jest najmniejsza cena, jaką możemy zapłacić, także my, w Europie, za to, co dzieje się na Ukrainie, za te straszne zbrodnie; to najmniejsza cena za odzyskanie wolności i z tego wszyscy muszą zdać sobie sprawę" - powiedział premier Polski.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

