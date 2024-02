Kolejny etap budowy elektrowni w Ostrołęce. Dotarły transformatory blokowe

Dwa pierwsze transformatory blokowe z czterech wyprodukowanych w Chinach dotarły na teren budowy bloku gazowo-parowego w Ostrołęce. Wszystkie trafiły drogą morską do Gdyni pod koniec stycznia. Dwa pozostałe na plac budowy mają dotrzeć w najbliższym czasie - podała Energa z Grupy Orlen.

fot. Paweł Mamcarz / / FORUM

Energa poinformowała w piątek, że cztery transformatory blokowe, które dla budowanego w Ostrołęce bloku gazowo-parowego wyprodukowano w Chinach, trafiły do Polski w styczniu - przypłynęły do Gdyni frachtowcem z portu Tianjin. "Dwa pierwsze urządzenia dotarły już na plac budowy elektrowni, transport pozostałych planowany jest w najbliższym czasie" - przekazała spółka Grupy Orlen.

Jak podkreśliła Energa, transformatory blokowe "to ważne elementy elektrowni gazowo-parowej powstającej w Ostrołęce, które ze wszystkich dotychczas transportowanych części przebyły jedną z najdłuższych tras", ponad 10 tys. mil morskich, czyli ponad 18,5 tys. km - każde z urządzeń waży 203 tony, ma ponad 10 metrów długości i 4,5 metra wysokości. Do ich transportu drogą lądową wybrano kolej.

Zadaniem transformatora blokowego, jak wyjaśniła spółka, jest podwyższenie poziomu napięcia, występującego na wyjściu generatora, do poziomu napięcia odpowiedniego do przesyłu energii elektrycznej. "Jest to ważne ogniwo łączące elektrownię z siecią elektroenergetyczną, które działa nieprzerwanie w warunkach pełnego obciążenia" - zaznaczono w informacji.

Według Energi, w elektrowni gazowo-parowej w Ostrołęce zostaną zainstalowane cztery transformatory – trzy podstawowe i jeden zapasowy – o mocy 335 MVA każdy. Spółka podała przy tym, że łączne zaawansowanie inwestycji - obejmujące prace projektowe, budowlane oraz zakupy i dostawy - na koniec 2023 r. wyniosło 59,5 proc.

"Na teren bloku gazowo-parowego dostarczone zostały już wszystkie kluczowe elementy turbozespołu - turbiny gazowa i parowa oraz generator, a także skraplacz. Montowane są już elementy kotła odzysknicowego i komina, a także powstają kolejne obiekty zespołu ostrołęckiej elektrowni" - przekazano w informacji.

Jednocześnie Energa zwróciła uwagę, że blok w Ostrołęce to jedno z jej "kluczowych przedsięwzięć" w zakresie budowy niskoemisyjnych źródeł bilansujących Krajowy System Elektroenergetyczny. "Nowa jednostka będzie wspierać stabilność dostaw energii elektrycznej podczas trwającej transformacji energetycznej Polski" - podkreśliła spółka.

Jak przypomniała Energa, Grupa Orlen w segmencie energetycznym dąży do redukcji emisji dwutlenku węgla o 40 proc. na każdej MWh - megawatogodzinie do 2030 r. oraz do osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 r. "Inwestycja w blok gazowo-parowy w Ostrołęce pomaga realizować zarówno cele dekarbonizacyjne Polski, jak też samej Grupy Orlen" - zaznaczyła spółka.

Orlen przejął Energę w 2020 r., realizując projekt budowy multienergetycznego koncernu. Sieć dystrybucyjna Energi, jak informuje spółka, składa się z linii energetycznych o łącznej długości 196 tys. km i obejmuje zasięgiem mniej więcej 1/4 powierzchni Polski. Przez trzy kwartały 2023 r. Energa dostarczyła do odbiorców 16,6 TWh energii elektrycznej.

Grupa Orlen posiada m.in. rafinerie w Polsce, w Czechach i na Litwie. Zarządza także segmentem petrochemicznym i segmentem wydobywczy węglowodorów. Rozwija jednocześnie segment odnawialnych źródeł energii i planuje rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej - do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.

W ubiegłym roku zaktualizowano strategię Grupy Orlen do 2030 r., uwzględniając jej priorytetowe cele, zwłaszcza po fuzji z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG. Zgodnie z tym dokumentem, do końca dekady koncern ma zainwestować ponad 320 mld zł. (PAP)

autor: Michał Budkiewicz

mb/ drag/