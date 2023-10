Kolejny dom maklerski powalczy o opuszczonych klientów. Ma dla nich specjalną ofertę

W miniony weekend o zakończeniu działalności po 15 latach na rynku poinformował Dom Maklerski Banku BPS. Do rywalizacji o jego klientów dołączyło właśnie Noble Securities.

29 września do skrzynek mailowych klientów DM BPS trafiły wypowiedzenia umów. Po 15 latach działalności dom maklerski, który szczycił się najniższą prowizją na zakup papierów wartościowych z GPW, poinformował o zakończeniu działalności. Inwestorzy mogą handlować u niego do 26 października. Do 31 października powinni zaś przenieść swoje aktywa.

Według ostatnich danych z KDPW Dom Maklerski Banku BPS obsługiwał w sierpniu 6 785 rachunków. Ich właściciele muszą zacząć rozglądać się teraz za nowym miejscem dla swoich papierów wartościowych. Specjalną ofertę rekomendowaną przez ich były dom maklerski i dołączoną do maila z wypowiedzeniem umów, przygotował BOŚ. Byli klienci BPS mogą liczyć u niego na:

takie same warunki prowizji jak w DM BPS do końca 2024 roku (prowizja minimalna za handel na GPW w wysokości 3 zł, procentowo 0,16%),

bezpłatne przyjęcie papierów wartościowych,

bezpłatne przeniesienie papierów wartościowych do innego domu maklerskiego do 30 kwietnia 2024 r., jeżeli BOŚ nie spełni oczekiwań nowych klientów,

darmowy pakiet Zielony1 do 30 czerwca 2024 r. (zawiera dostęp do zagranicznych notowań i platform BossaStatica Trade i TradingView).

DM BOŚ udostępnia więcej instrumentów finansowych niż DM BPS oraz 8 rynków zagranicznych, także na rachunkach IKE/IKZE. Warunkiem skorzystania z promocji jest dostarczenie do 30 listopada 2023 r. dokumentu potwierdzającego obowiązującą umowę o świadczenie usług maklerskich zawartą z DM BPS SA i zawarcie nowej umowy z DM BOŚ. Nie mogą skorzystać z niej jednak klienci DM BPS, którzy posiadali jednocześnie konta w DM BOŚ i zawarli na nich przynajmniej jedną transakcję od początku 2023 roku lub zamknęli w tym okresie swój rachunek.

Do gry dołącza DM Noble Securities

Teraz o specjalnej ofercie skierowanej do klientów DM Banku BPS poinformował dom maklerski Noble Securities. Tak samo jak BOŚ zapewnia:

bezpłatne przeniesienie papierów wartościowych (ale tylko do końca października),

utrzymanie takich samych prowizji, jak w DM Banku BPS do końca 2024 roku.

Dodatkowo klienci DM Banku BPS, którzy zdecydują się skorzystać z oferty Noble Securities mogą liczyć na:

możliwość skorzystania z doradztwa finansowego od kwoty posiadanych aktywów w wysokości 5000 zł,

możliwość dalszego korzystania z platformy Sidoma On-line (oferował ją także DM BPS),

promocję na ETF-y z GPW do końca roku - obniżona prowizja minimalna wynosi 3 zł, procentowa 0,1%,

oprocentowanie środków pieniężnych na rachunku maklerskim według stawki WIBID ON – 1 p.p. w skali roku,

możliwość korzystania z programów lojalnościowych Orlen w Portfelu i Unimot Klub+.

Pełna oferta Noble Securities dla klientów DM Banku BPS jest dostępna na stronie domu maklerskiego.

